01.09.2017

Zwischen Sonntag und Donnerstag war der Bewohner beruflich unterwegs. Das nutzte ein unbekannter Täter aus, um in dessen Wohnung an der Klingerstraße einzudringen. Dabei trat er die Wohnungstüre ein und durchwühlte die Zimmer. Insgesamt fehlen laut Polizei Gegenstände im Wert von 2500 Euro. Sachschaden entstand in Höhe von rund 200 Euro.