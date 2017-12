Vermischtes Marktredwitz

Studenten und Auszubildende informieren Schüler in der FOS/BOS rund um das Thema Studien- und Berufswahl. Sie zeigen, warum es sich lohnt, in der Region zu bleiben.

Enormes Potenzial

Studium, Ausbildung oder doch ein Auslandsjahr? Es gibt viele Wege, die ein junger Mensch nach dem Schulabschluss einschlagen kann. Doch welcher ist der richtige? Um Antworten zu finden, haben sich am Freitag zahlreiche Schüler in der Aula der Fach- und Berufsoberschule Marktredwitz zur "X-Mas-Reunion" getroffen. Das Prinzip ist ganz einfach: Ehemalige Schüler der Fach- und Berufsoberschulen (FOS/BOS) und der Gymnasien in Oberfranken kehren jedes Jahr kurz vor Weihnachten an ihre ehemaligen Schulen zurück und feiern eine große "Homecoming-Party". Doch das ist noch nicht alles. Sie stehen den Schülern, die gerade ihren Abschluss machen oder kurz davor sind, auch darüber Rede und Antwort, wie es nach der Schule weiter gehen kann. "Students4students" heißt das Projekt der Unternehmerinitiative Hochfranken, das es schon seit vielen Jahren gibt. "Wir wollen zeigen, was die Region zu bieten hat und dass es auch hier tolle Möglichkeiten gibt", sagte Dr. Dorothee Strunz, Geschäftsführerin der Firma Lamilux, bei der Eröffnung.Das Unternehmen aus Rehau und die Rehau AG haben die "X-Mas-Reunion" im Jahr 2010 ins Leben gerufen. "Vor etwa zehn Jahren haben junge Menschen noch gedacht, sie müssen weg aus der Region, weil es kaum berufliche Möglichkeiten gibt", so Strunz. Das habe sich geändert. Das Potenzial Hochfrankens werde erkannt und den Schülern werde bewusst, dass sie hier gebraucht werden. Die Geschäftsfrau hofft auch, dass manche Absolventen nach der Ausbildung wieder zurück in die Heimat kommen und "die Region im Herzen behalten". In der großen Aula der FOS/BOS Marktredwitz drängten sich die Schüler an die Informationsstände der Studenten und Auszubildenden. Vor allem Betriebswirtschaftslehre, Biologie, Jura und Soziale Arbeit scheinen Berufe zu sein, die junge Menschen anziehen.Mit den Ehemaligen konnten die Schüler auf Augenhöhe sprechen, auch Fragen über das Nachtleben in einer Universitätsstadt stellen oder offen über Mietpreise sprechen. Sie berichteten von ihren eigenen Erfahrungen und erzählten, wie es ihnen nach dem Schulabschluss ergangen ist. Manche stürzten sich nicht sofort ins Studium oder in das Berufsleben, sondern sind ein Jahr ins Ausland gegangen oder haben sich freiwillig bei einer sozialen Aktion beteiligt.