Marktredwitz

25.07.2017

143 Schüler der Fichtelgebirgsrealschule erreichten heuer die Mittlere Reife. Nun wurden sie feierlich in einen neuen Lebensabschnitt entlassen.

Für Europa einsetzen

Tolle Dance-Performance

Die Besten Die Absolventen der Fichtelgebirgsrealschule mit einer Eins von dem Komma: Alina Batt (Durchschnitt 1,25), Celine Gobernatz (1,27), Michael Hippeli (1,36), Julia Seidel (1,36), Alisa Tröger (1,42), Lisa Pirner (1,45), Ramona Bayer (1,55), Regina Berr (1,55), Stefanie Müller (1,58), Lisa Schultheiß (1,58), Christof Löwenhag (1,60), Leon Meister (1,60), Leonie Gräf (1,64), Tobias Ponath (1,67), Eva Bienfang (1,73), Pascal Ringler (1,80), Nelly Ranft (1,82), Laura Marth (1,83), Lucia Graml (1,91), Nico Heinz (1,91), Jeremy Wedlich (1,91) und Sophie Pfeifer (1,92). (fppp)

Nutzt die Chance des ersten Eindrucks, den ihr bei anderen macht. Schulleiter Oliver Brandt

"Es fühlt sich komisch an, dass wir jetzt gleich unser Abschlusszeugnis erhalten werden." Diese Aussage von Schülersprecherin Viktoria Schletz brachte auf den Punkt, in welchem Spannungsverhältnis sich die Absolventen bei ihrer Abschlussfeier befanden. Zum einen die Neugierde und die Anspannung auf ihr Abschlusszeugnis, darauf, welche Gesamtnote sie erreicht haben, und auf das unmittelbar bevorstehende Ende ihrer Realschul-Laufbahn. Zum anderen die Unsicherheit, was in der nächsten Zeit auf sie ganz persönlich zukommt, und wie es wird, das Leben danach.Schulleiter Oliver Brandt versuchte, eine erste Antwort auf diese unterschiedlichen Gefühle und Erwartungen zu geben: "Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen" (Originalzitat: Guy de Maupassant). Er rief die Absolventen auf, sich an den allerersten Schultag in der Grundschule zu erinnern, an den ersten Schultag in der Realschule, an die vielen Begegnungen mit Schülern und Lehrern. Dann schlug er den Bogen zu den Begegnungen, die künftig folgen. Im Beruf, vielleicht an einer neuen Schule, in der Freizeit. "Seid dankbar für neue Begegnungen" und "Nutzt die Chance des ersten Eindrucks, den ihr bei anderen macht". Vor allem aber "wünsche ich euch viel Erfolg für die Zukunft, mögt ihr eure Ziele erreichen und eure Träume verwirklichen können". Mit dem Lied "It's My Life", das von Paul Anka geschrieben und im Original von Frank Sinatra gesungen wurde, begann der Abend. Alexandra Fritz, die stellvertretende Schulleiterin, erinnerte daran, dass jetzt das Ende eines wichtigen Lebensabschnitts ordentlich gefeiert wird. Gleichzeitig beginnt ein neuer Lebensabschnitt, den jeder auf seine eigene Weise gestalten und leben muss: I did it my way.Mehrere Ehrengäste würdigten die Erfolge der Jugendlichen. Johanne Arzberger, zweite weitere Stellvertreterin des Landrats, gratulierte zur bestandenen Prüfung und fragte sich, was man jungen Menschen wünschen soll. Ihre Antwort darauf war: "Wenn ihr am Ende eures Lebens sagen könnt, in meinem Leben hat in Europa immer Friede geherrscht, das wäre gut." Und dafür wünschte sie sich, "dass die gut ausgebildeten Absolventen sich für unser Europa einsetzen, mit dem, was sie können, aber vor allem mit ihrem Herzen". Heinz Dreher, dritter Bürgermeister der Stadt Marktredwitz und selbst ehemaliger Lehrer am Otto-Hahn-Gymnasium, zeigte vier Punkte auf, die eine Schule bieten muss, damit aus den Schülern freudige Schüler werden: Es muss eine schöne Schule sein, in die die Kinder gerne gehen. Die Schule muss gute Lehrer haben, die sich Mühe geben und ihre Schüler fördern. Die Schüler brauchen Eltern, die sie unterstützen. Und schließlich Schüler, die nach Seneca nicht für die Schule, sondern für ihr eigenes Leben lernen. Mit dieser Einstellung, verbunden mit Witz und Energie, kann man vieles erreichen, so hat Dreher es erfahren. Die Vorsitzende des Elternbeirats und des Fördervereins, Monika Lang, riet den Absolventen, jetzt etwas Neues auszuprobieren. "Traut Euch", rief sie ihnen zu, "jetzt ist ein guter Zeitpunkt" und wünschte dafür alles Gute.Zwischen den Grußworten haben Musiker mit Gesangs- und Instrumentalstücken die Feier eindrucksvoll bereichert. Zu Herzen ging das Duett eines Vaters mit seinem Sohn, Michael und Raphael Grünwald. Sie sangen "Father And Son" von Cat Stevens derart authentisch, dass die Zuhörer wie gebannt waren. Aber auch die jüngste Musikern, Annika Neb aus der Klasse 6B, begeisterte mit ihrem klassischen Klavierstück "Dietro Casa" von Ludovico Einaudi nicht nur ihren großen Bruder Tobias, der mit zu den Absolventen zählte. Und Timo Lotter rief mit seiner Dance-Performance großes Erstaunen hervor. Bemerkenswert, welche schlenkernden Bewegungen in so einem jungen Mann stecken. Mit Standing Ovations bedankte sich das Publikum für die Darbietung. Dann kam der Höhepunkt des Abends, die Überreichung der Abschlusszeugnisse. Jede Klasse wurde mit ihrer eigenen Auftrittsmusik auf die Bühne gerufen. Einzeln und namentlich überreichte Schulleiter Brandt die Zeugnisse. Sehr gefreut haben sich die Schüler auch über ihre Klassenleiter, die ihnen gratulierten. Michael Spannig, Martina Elbel, Robert Kolb, Andrea Ritter und Stefan Horvath waren sichtlich stolz auf ihre Schüler, die sie erfolgreich zur Mittleren Reife geführt haben. Zum Abschluss des offiziellen Teils rief das Ensemble der Klasse 10E mit Klassenleiter Stefan Horvath mit einer "Retrospection" einige prägende Erlebnisse der Schulzeit in Erinnerung. Und sie kamen zur Essenz: "Wir halten zusammen ganz mutig und stark."