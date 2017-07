Vermischtes Marktredwitz

"Wir brauchen euch", sagt zweiter Bürgermeister Horst Geißel. Er dankt den Absolventen der Altenpflegeschule. Geißel zeigt bei der Abschlussfeier Respekt vor der Berufswahl und den Leistungen der Schüler.

Rüstzeug vermittelt

Preisträger Staatsurkunden für ein hervorragendes Abschlusszeugnis nach der dreijährigen Ausbildung gingen an Michaela Becher, Corina Haberkorn und Melanie Wurm, alle besser als 1,5. Buchpreise der Altenpflegeschule für beste Prüfungszeugnisse bekamen Petra Gareis und Corina Haberkorn, beide 1,66. Buchpreise in der einjährigen Ausbildung für besonders gute Leistungen: Annette Brand und Joanna Krause, beide Note 1,6. Die beiden Klassenleiterinnen Tanja Lang (dreijährige Ausbildung) und Daniela Flügel (einjährige Ausbildung) erinnerten an Höhepunkte in der Schulzeit. Den Dank der Abschlussklassen überbrachten die Klassensprecherinnen Michael Becher und Joanna Krause.

"Diese vier Ms sind wichtig: Man muss Menschen mögen", unterstrich zweiter Bürgermeister Horst Geißel am Freitag. Denn dies sei die Voraussetzung für alle, die einen sozialen Beruf ergreifen. Gleichzeitig zeigte sich Geißel überzeugt, dass alle Absolventen tolle berufliche Aussichten haben. Verabschiedet wurden von der Altenpflegeschule 19 Absolventen der dreijährigen Altenpflegeausbildung und 13 Absolventen der einjährigen Pflegefachhelferausbildung. Schulleiterin Monika Bötzl erinnerte daran, dass sich die Schülerzahlen innerhalb der vergangenen zehn Jahren verdoppelt haben und die Nachfrage weiter sehr groß sei. Zur Abschlussfeier konnte Schulleiterin Monika Bötzl auch die Vertreter der Ausbildungseinrichtungen aus der Region begrüßen. Sie dankte den Einrichtungen für eine immer enge und intensive Zusammenarbeit, auch über viele Kilometer hinweg. Den Absolventen rief sie zu: "Ihr habt Großes geleistet." Das Motto der Abschlussfeier lautete "kunterbunt", wobei die Lehrer mit in die Feier als verschiedene Farben eingebunden waren. Bötzl meinte, dass die Schüler einst auch "kunterbunt" starteten. Mitunter sei es aufregend und turbulent zugegangen. "Begonnen habt ihr zuweilen als Grünschnäbel, vielleicht auch etwas blauäugig. Aber ihr seid ohne ein violettes Veilchen oder gar blaues Auge durch die Ausbildung gekommen. Ihr habt in eurer Ausbildung viele Wegbegleiter kennengelernt, die euer Leben als Auszubildender farbig gemacht haben." Die Schulleiterin bat die Absolventen: "Denkt an die vielen bunten und fröhlichen Momente, die ihr miteinander geteilt habt. Sie werden einmalig bleiben in ihrer Farbzusammenstellung. Ihr habt jetzt eine Art Malvorlage erhalten, die euch befähigt, als Altenpfleger, Altenpflegerin, Pflegefachhelfer oder Pflegefachhelferin zu arbeiten. Jetzt liegt es an euch, dies weiterhin mit Farben zu füllen." Abschließend sagte die Schulleiterin: "Und jetzt zieht los, mit Gottes Segen hinaus in euren Beruf und malt weiter an der Zukunft in eurem Leben."Zweiter Bürgermeister Horst Geißel wusste: "Die Region bietet viele Chancen, das Erlernte im Beruf umzusetzen." Er freute sich über 32 neue Fachkräfte im Gesundheitswesen. "Auch die Menschen sind kunterbunt. Kommt damit zurecht. Das Rüstzeug dazu haben Sie."