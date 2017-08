Vermischtes Marktredwitz

28.08.2017

Der Bartholomäusmarkt lockt Hunderte zum Schlendern durch die Marktredwitzer Straßen. Ein Freudentag ist es für die Feuerwehr: Die nimmt gleich zwei neue Fahrzeuge und mehr in Empfang.

Wer am Sonntagnachmittag durch die Marktredwitzer Fußgängerzone bummelte, der sah im wahrsten Sinne rot. Denn die Freiwillige Feuerwehr Marktredwitz und Ortsteilwehren hatten vom Scharfen Eck bis zum Historischen Rathaus alles aufgefahren, was rot lackiert ist und Räder hat. Anlass war eine Fahrzeugweihe: Feuerwehr-Vorsitzender Michael Heindl und Stadtbrandinspektor Harald Fleck begrüßten dazu neben nahezu allen Feuerwehrkameraden Landtags-Vizepräsidentin Inge Aures, stellvertretenden Landrat Gerald Schade sowie Oberbürgermeister Oliver Weigel und mehrere Stadträte. Michael Heindl freute sich über den neuen Einsatzleitwagen, einen Versorgungs-Lkw, das neue Schutzzelt als Ergänzung der Atemschutzsammelstelle und einen Verkehrssicherungsanhänger, den auch die Feuerwehren in Selb und Thiersheim mit benutzen können. "Diese Fahrzeuge leisten wir uns nicht aus Luxus, sondern weil die Vorgänger deutlich in die Jahre gekommen sind", betonte Oliver Weigel und übergab die Fahrzeugschlüssel.Wie wichtig eine gute Ausstattung der Feuerwehren ist, unterstrich auch Inge Aures. Da gehe es nicht um ein Hobby, sondern ums Retten. Und Gerald Schade erklärte: "Wenn ihr schon Kopf und Kragen bei den Einsätzen riskiert, dann müsst ihr auch den größtmöglichen Schutz haben, den wir euch bieten können. Das ist gut angelegtes Geld." Kreisbrandrat Wieland Schletz sagte: "365 Tage im Jahr holt die Wehr die Kohlen aus dem Feuer. Da ist kein Fahrzeug zu viel für die älteste Bürgerinitiative in der Bundesrepublik". Pfarrer Klaus Wenning von der evangelischen Gemeinde bat in ökumenischer Mission um Gottes Segen bei der Fahrzeugweihe, da seine beiden katholischen Kollegen im Urlaub sind. "Wenn demnächst noch die Feuerwehren Wölsau und Korbersdorf ihre neuen Fahrzeuge sowie Pfaffenreuth das gebrauchte Tragkraftspritzenfahrzeug bekommt, dann haben wir den einmaligen Zustand, dass alle Stadtteilwehren motorisiert sind", schloss Harald Fleck. Nach dem Festakt bummelten noch viele durch die Budenstraßen des Bartholomäus-Jahrmarktes. Gebrannte Mandeln, Makronen, Eis, Popcorn und Zuckerwatte waren für die Schleckermäuler im Angebot. Für die Liebhaber deftigerer Kost gab es Wurst, Fisch, Käse und Gegrilltes. Schmuck, Schuhe, Kleidung, Tee und Gewürze rundeten das Angebot ab. Zusätzlich hatten die Marktredwitzer Geschäfte geöffnet.