Förderverein Fichtelgebirge übergibt 6700 Euro für die Erweiterung des Skateparks Wavegarden

Vermischtes Marktredwitz

28.12.2017

2

0 28.12.2017

Selb/Marktredwitz. Weihnachtszeit ist Bescherungszeit. Jedes Jahr übergibt der Förderverein Fichtelgebirge einen Großteil des Erlöses aus der Sommerlounge Fichtelgebirge an die gastgebende Stadt zur Förderung eines Ortsentwicklungsprojektes; der Rest wird zur Unterstützung von Projekten im gesamten Fichtelgebirge verwendet. Dank der engagierten Arbeit vieler ehrenamtlicher Helfer und Partner sowie der tatkräftigen Unterstützung von Sponsoren konnten nun aus der Sommerlounge 2017 ein Betrag von 6700 Euro an die Stadt Selb für das Jugendprojekt Wavegarden und 1000 Euro für soziale und kulturelle Zwecke in der Region an den Lions-Club übergeben werden. Im Bild von links Christine Weidmann (AGI), Daniela Ipfling (ASF), Michael Bitzinger, Christian Preisenhammer, Erik Hammermüller, Wolfgang Schramm (alle Lions-Club), Museumsdirektor Wilhelm Siemen, Sybille Kießling (Vorsitzende Förderverein Fichtelgebirge), Martin Ehrenberger, Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch, Andre Zaus (Porzellanikon), Rosi Döhler (Frauen-Union), Doris Brunner (Förderverein), Thomas Edelmann (Entwicklungsagentur Fichtelgebirge) und Ferdinand Reb (Tourismuszentrale Fichtelgebirge). Bild: exb