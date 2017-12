Vermischtes Marktredwitz

13.12.2017

Bad Alexandersbad. Einen Gesundheitstag zum Thema Schlaf organisierte das IGM-Team im "Alexbad" für das RHI Magnesita-Werk Marktredwitz. Prof. Dr. Michael Arzt vom Universitätsklinikum Regensburg informierte über Arten und Ursachen von Schlafstörungen und zeigte Folgen von schlechtem Schlaf auf.

Laut DAK-Gesundheitsreport 2017 stellen Schlafstörungen ein verbreitetes und in seinen Folgen unterschätztes Problem dar. Schlafstörungen sind häufig mit Folgen wie Müdigkeit, allgemeinem Unwohlsein sowie sozialen und beruflichen Einschränkungen gekoppelt. Im Rahmen einer im RHI Magnesita-Werk Marktredwitz durchgeführten Befragung gaben viele Mitarbeiter - von der Administration bis zum Schichtbetrieb - an, Schlafstörungen und -probleme zu haben.Diesem Ergebnis wollte Werkleiter Peter Schreyer unbedingt entgegenwirken, weshalb er seine Mitarbeiter zu dem Gesundheitstag einlud. Dazu konnte Prof. Dr. Michael Arzt vom Schlafmedizinischen Zentrum der Klinik und Poliklinik für Innere Medizin II des Universitätsklinikums Regensburg als Referent gewonnen werden. Wie ist eine Schlafstörung definiert? Wie wird diese behandelt? Welche Folgen hat chronischer Schlafmangel? Welche Auswirkungen haben Schlafstörungen auf unser Leben? Welche Risiken birgt Schlafmangel am Arbeitsplatz? All diesen Fragen stellte sich Prof. Dr. Michael Arzt. Abhilfe könnte in vielen Fällen schon ein gesünderer Lebensstil schaffen, etwa durch ausreichend Bewegung, eine Gewichtsreduzierung oder auch durch den Verzicht auf Alkohol als Einschlafhilfe. Nach seinem Vortrag blieb genügend Zeit, weitere Fragen zu stellen und auch kurze Einzelgespräche zu führen.Die hauseigene Kantine wurde für den Gesundheitsthementag zur "Messehalle" umfunktioniert. An fünf Ausstellungsständen konnten sich die Mitarbeiter informieren. Die Verwaltungsberufsgenossenschaft stellte den Mitarbeitern Broschüren zu den Themen Schlaf und Arbeitsschutz zur Verfügung. Außerdem gab es die Möglichkeit einer persönlichen Beratung. Das Gefäßalter konnte man sich am Stand der BKK ProVita bestimmen lassen.Für das leibliche Wohl war mit gesunden veganen Snacks gesorgt, welche sich die RHI-Mitarbeiter nach anfänglicher Skepsis schmecken ließen. Viel Wissenswertes erfuhren die Mitarbeiter von einer Ernährungsberaterin. Siegfried Pionteck, der Konzernpsychologe der RHI Magnesita, bot Hilfe bei Problemen mit Mobbing und psychischen Belastungen an. Nicht zuletzt konnten sich die Mitarbeiter bei einem vom IGM-Team durchgeführten Diabetes-Screening das Risiko errechnen lassen, in den nächsten zehn Jahren an Diabetes zu erkranken.