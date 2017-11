Vermischtes Marktredwitz

29.11.2017

29.11.2017

Ein neues Instrument für die Kapelle hat das Klinikum Fichtelgebirge gemeinsam mit dem evangelischen und katholischen Dekanat angeschafft. Die Gesamtkosten liegen bei 8000 Euro. Das Klinikum hat mit 4000 Euro den Grundstein für die Neuanschaffung der Orgel gelegt. Den gleichen Betrag teilen sich das evangelische und katholische Dekanat.

Am Samstagnachmittag erfolgte nach dem sehr gut besuchten ökumenischen Gottesdienst die Weihe der neuen Orgel. Dekan Hans Klier bezeichnet in seiner kurzen Ansprache die Orgel als "Königin der Instrumente", der im Gottesdienst eine besondere Bedeutung beikomme:"Sie soll Herz und Sinne für die Botschaft Jesu Christi öffnen." Dekan Peter Bauer sagte: "Christentum und Orgel gehören schon seit Jahrhunderten zusammen" und ergänzte mit der Fürbitte: "Gott, lass unser Leben wie Musik sein, die du zum Klingen bringst."Klinikum-Geschäftsführer Martin Schmid erinnerte daran, dass die alte Orgel nach 40 Jahren regelrecht aus dem letzten Loch gepfiffen habe. Er dankte den Vertretern der beiden Kirchen für die tolle Betreuung der Patienten und Gläubigen sowie die Beteiligung an den Kosten für die Neuanschaffung. Bürgermeister Horst Geißel bezeichnete die neue Orgel als Investition, die sich lohne: "Musik stiftet Gemeinschaft und ich hoffe, das die Orgel reichlich gespielt wird." Krankenhausseelsorger Pfarrer Robert Ploß dankte der Geschäftsführung des Klinikums für die Unterstützung: "Ohne sie stünde heute keine Orgel mehr in der Krankenhaus-Kapelle." Der ökumenische Gottesdienst wurde musikalisch begleitet von der Bläsergruppe des Klinikums und Dekanatskirchenmusiker Berthold Strahl. Nach dem gemeinsam gesungenen Lied "Großer Gott wir loben Dich" spielte Kantor Reinhold Schelter auf der neuen Orgel das Präludium und Fuge G-Dur BWV 541 von Johann Sebastian Bach. Ein Imbiss schloss sich an.