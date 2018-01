Vermischtes Marktredwitz

24.01.2018

"Heute sehen wir etwas Besonderes", verspricht Friedrich Haubner, Vorstandsmitglied im Historischen Club. Der Streifen begeistert und zieht eine rege Diskussion nach sich.

Großes Interesse

Der Historische Club Marktredwitz blickte diesmal auf ein Ereignis zurück, das vor rund zwölf Jahren für großes Aufsehen gesorgt und mit einer Idee von Klaus und Barbara Fachet seinen Anfang genommen hatte. Mittelalterliche Märkte, Feldlager, Gaukler und damit eine Rückbesinnung stehen seit Jahren hoch im Kurs. An eine damals völlig neue Herausforderung wagten sich in den ersten Julitagen 2006 "kampferprobte" Männer und Frauen des Hirschberger Fähnleins zu Schwarzenreuth und zu Fuhrmannsreuth, verstärkt durch Böllerschützen und Fanfaren.Der seinerzeit nachgestellte Handelszug von Eger ins knapp 45 Kilometer entfernte Höchstädt in Oberfranken war aktuelles Thema beim Historischen Club. Die Idee für den filmischen Vortrag und damit das zweitägige Ereignis noch einmal aufleben zu lassen, sei in der Werkstatt von Vorstandsmitglied Friedrich Haubner entstanden, erinnerte Klaus Fachet in seiner Vorrede an ein Treffen mit dem Vertreter des Vereins, bei dem man vereinbarte, den mittelalterlichen Handelszug beim Historischen Club noch einmal der Öffentlichkeit zu zeigen. Bereits zu Beginn zeichnete sich ab, dass die Stühle im Festsaal des "Meister-Bär"-Hotels kaum ausreichen werden. Anlass für den nachgestellten mittelalterlichen Handelszug war die grenzüberschreitende Gartenschau Marktredwitz-Eger im Jahr 2006, bei der die Überlegung im Raum stand, wie man sich mit einem historischen Beitrag anschließen könnte. Die Anregung zum später verwirklichten historischen Handelszug entlang der alten Handelsstraße nach Nürnberg brauchte aber Mitstreiter, erinnerte der Marktredwitzer an die Suche nach einem erfahrenen Unterstützer, den man in Dr. Bernd Thieser fand. Organisatorisch begleitet wurde das Vorhaben von der Brücken-Allianz Bayern-Böhmen. Der geschulte Blick auf den vorher erkundeten Weg verriet dem damaligen Organisationsteam: Teile der mittelalterlichen Straße existieren sogar heute noch. Ausgangspunkt der mit Geleitbriefen ausgestatteten Marschgruppen war am 1. Juli 2006 das Sportgelände der SKP Union Cheb. Fachet erzählte: Gemeinsam sei man zum Marktplatz nach Eger gezogen, bevor sich die noch kleine Gruppe auf den Weg über Hohenberg an der Eger, Schirnding, Oschwitz und Schlottenhof weiter nach Arzberg machte, wo im Rahmen eines mittelalterlichen Festes gefeiert, anschließend dort auch Nachtlager gehalten wurde. Tags darauf führte der meist beschwerliche Weg hinüber nach Thiersheim und von dort schließlich weiter nach Höchstädt, wo die Gruppe vom Schlossherrn Joachim Rohrer an der Spitze und den Bürgern fröhlich empfangen wurden. 284 Teilnehmer wurden schließlich gezählt, zog Fachet Bilanz. "Rund zehn Prozent davon stammten aus dem benachbarten Tschechien", fügte er hinzu. Moderiert wurde der von Gerald Bäumler (Bad Alexandersbad) produzierte Streifen von Carolin Schinner. Die älteste Teilnehmerin hatte das 70. Lebensalter überschritten, ergänzte Klaus Fachet auf Anfrage eines Zuhörers.