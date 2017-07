Vermischtes Marktredwitz

30.07.2017

In der Fichtelgebirgsrealschule ist der Schul-Oscar verliehen worden. Damit werden schulische- und außerschulische Leistungen belohnt. Die Auszeichnung wird an Schüler vergeben, welche in ihrer Jahrgangsstufe die besten drei Gesamtschnitte erzielt haben. Die Schüler konnten sich um eine Ehrung bewerben und mussten sportliche Erfolge oder ehrenamtliche Tätigkeiten vorweisen. Eine Jury aus Schulleitung und Lehrkräften stimmte über die Bewerbungen ab. Andrea Ritter und ihr Helferteam hatten die Organisation des Ehrenabends übernommen. Ein breiter roter Teppich führte in der Aula auf die Bühne zu. Ihn beschritten die Geehrten mit musikalischer Begleitung und erhielten von Schulleiter Oliver Brand und des stellvertretenden Landrates Roland Schöffel Urkunden, Geschenke und den begehrten Oscar. Konrektorin Alexandra Fritz beschrieb den Abend in Anlehnung an die große Oscar-Verleihung. Stellvertretender Landrat Roland Schöffel ging auf die großen baulichen Maßnahmen bei der anstehenden Generalsanierung der Realschule ein. Charmant und kompetent führten die vier Abschlussschüler Viktoria Schletz, Tobias Ponath, Katharina Friedl und Nico Heinz, die vor kurzem aus der Schule entlassen worden waren, durchs Programm. Die besten Sportler bei den Bundesjugendspielen waren Marvin Sigl, 6c und Melissa Lichtblau, 7c. Als Schulbeste ging Franziska Perschke, 9c beim Schülerleistungsschreiben hervor. Für außerschulische sportliche Erfolge wurden Alexandra Käs, 6a aktiv im Geschicklichkeitsfahren mit Inlinern, Ramon Korte, 6a, der Regional-Wettkämpfe im Kartfahren bestreitet, Leichtathletin Alessia Thiel, 6 b, Langläuferin und Turnerin Katharina Schraml, 6c sowie Sarah Meyer und Valeria Schröder, 8c, die beide in der Garde tanzen, mit Urkunden und Preisen geehrt.

Einen Schul-Oscar in Form einer glänzenden Figur erhielten für die besten Notendurchschnitte ihres Jahrgangs folgende Schüler. Für die fünften Klassen Tracey Agostinho, Marie Müller, 5 c, Jule Woitena und Benjamin Krastl, beide 5 b. Bei den sechsten Klassen lagen Alexandra Käs und Luisa Ernst, 6b, Leonie Klarner, 6a, Selina Paszek, 6 b und Gina Heinz, 6a vorne. Die besten Notendurchschnitte in der siebten Jahrgangsstufe hatten Alina Dylda, 7b, Markus Hamann, 7c und Sarah Bäuml, 7a. Jasmin Stengl, 8d, Lena Scharf und Luisa Meister, 8 c waren die besten in den achten Klassen und Fabian Kuhbandner, 9a, Lennart Köppel und Christian Schneider, 9b sowie Melanie Schultes, 9 c führten den Jahrgang der 9. Klassen an. Als Schulbeste erhielt Luisa Meister mit einem Schnitt von 1,21 einen Sonderpreis des Fördervereins.