Musikanten aus der Region spielen auf

Vermischtes Marktredwitz

02.02.2018

5

0 02.02.2018

Marktredwitz/Wunsiedel. Seit nunmehr fast zehn Jahren treffen sich Musikanten aus der Region um Marktredwitz und aus dem nördlichen und südlichen Fichtelgebirge sowie aus der nördlichen Oberpfalz, um einmal im Monat gemeinsam Musik zu machen. Es sind zwar keine Profis, die ihre musikalischen Fähigkeiten zum Besten geben. Die ureigene Freude an der selbst gemachten Musik ist es, die die Frauen und Männer zusammenschweißt. Die Steirische Harmonika war zunächst das Hauptinstrument dieser Truppe. Jetzt bereichern auch Zither Hackbrett, Akkordeon, Trompete und Saxofon die Abende. Begleitinstrumente wie Tuba, Bass oder Gitarre sind gerne gesehen. Am Mittwoch, 7. Februar, ist es wieder einmal so weit. Die Musikanten treffen sich diesmal wegen Aschermittwoch eine Woche früher als üblich. Das unterhaltsame Faschingskränzchen im Gasthaus Reinl in Sichersreuth an der B 303 bei Bad Alexandersbad beginnt um 19 Uhr. Bild: exb