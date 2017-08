Vermischtes Marktredwitz

Der Austausch der Computertomographen am Klinikum Fichtelgebirge ist abgeschlossen. Moderne Geräte mit kürzeren Untersuchungszeiten und niedrigerer Strahlenbelastung sind nun in Betrieb. Die neue Technik soll Patienten auch die Angst vor CT-Untersuchungen nehmen.

Was ist ein CT? Während der Computertomographie-Untersuchung schickt eine um den Patienten kreisende Röntgenröhre einen flachen Fächer von Röntgenstrahlen durch den Körper. In der Röhre gegenüber ist eine Reihe von Detektoren montiert, die genau registrieren, wie viel Strahlung an welcher Stelle durch das Gewebe hindurch gegangen ist. Weil Röntgenquelle und Röntgendetektoren für jede Aufnahme den Patienten einmal umrunden, werden alle Organe und Gewebe in dieser Schicht aus nahezu allen Richtungen aufgenommen.



Das ergibt bei der Untersuchung Hunderttausende von Messwerten, die an den Computer weitergeleitet werden, und dieser verarbeitet sie fast ohne Zeitverzug zu einem "Tomogramm", einem Querschnittsbild des Körpers.

Der Austausch der Computertomographen an den beiden Häusern in Selb und Marktredwitz des Klinikums Fichtelgebirge ist abgeschlossen. Am Standort in Selb ist schon seit Mai ein hochmodernes CT im Einsatz. Nun ging auch das neue Gerät in Marktredwitz in Betrieb.Der Terminplan für den Umbau war sehr straff. Innerhalb von nur sechs Wochen mussten das alte CT ausgebaut, die Räume renoviert und umgebaut sowie das neue CT aufgestellt werden. Und das im laufenden Krankenhausbetrieb, was nicht ganz einfach war."Während der Umbauphase wurden die Patienten für CT-Untersuchungen zum Teil nach Selb gefahren oder in einer Radiologie-Praxis am Klinikum zur Bildgebung behandelt", informiert das Klinikum."Wir sind sehr froh, dass die Umbaumaßnahmen nun abgeschlossen sind und wir an beiden Häusern über moderne 16-zeilige CT-Spiralsystem für Ganzkörperaufnahmen verfügen. Wir können unsere Patienten nun eine schonendere Untersuchung und schnellere Ergebnisse ermöglichen", fasst Dr. med. Michael Huttner, Leitender Oberarzt des Institutes für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, die Vorteile der neuen Geräte zusammen.Die Neuanschaffungen überzeugten mit einer verbesserten Abbildungsqualität, kürzeren Untersuchungszeiten sowie einer großen, geräumigeren Öffnung und breiteren Liege für angenehmere Untersuchungen, auch bei größeren oder traumatisierten Patienten.Für die neuen CTs wurden die Räumlichkeiten in beiden Häusern komplett saniert und modernisiert. Insgesamt wurden somit an beiden Häusern 440 000 EUR im Rahmen der pauschalen Krankenhausförderung des Freistaates Bayern in die Erneuerung investiert. Die Gesamtinvestition beträgt 987 000 Euro und schließt die bereits im März eingeweihte neue Angiographie-Anlage am Haus Marktredwitz mit ein.