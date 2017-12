Vermischtes Marktredwitz

"Im Fokus" haben die Macher den Jahreskalender des Otto-Hahn-Gymnasiums überschrieben. Die einzelnen Blätter zeigen Kunst auf hohem Niveau.

Bunt und abwechslungsreich führt der Kalender durchs neue Jahr. Dabei nimmt er Schülerarbeiten, die im Rahmen des Kunstunterrichtes entstanden sind, genauer unter die Lupe. 13 ausgewählte Schülerarbeiten werden als Querschnitt aller Jahrgangsstufen präsentiert. Dabei zeigen die einzelnen Kalenderblätter Ausschnitte und Details, begleitet von Künstlerzitaten. Der Schulkalender bildet den Startschuss für eine Kalenderreihe, die nun alljährlich am Otto-Hahn-Gymnasium aufgelegt wird.Die Idee und das Layout dazu entwickelte Oberstudienrätin Maria Sertl, die das Fach Kunst am OHG unterrichtet. Bereits das Titelbild, das von Ludwig Müssel (Q11) gestaltet worden ist, leitet das Jahr mit einem Feuerwerk der Farbe ein. Bezug nimmt sein Bildmotiv auf Pablo Picassos Bilderserie, die Diego Velázquez' Gemälde "Las Meninas" interpretiert. Im Januar erfährt Carl Spitzweg eine Renaissance. Sein Gemälde "Der arme Poet" wird von Salina Bauer (Klasse 10a) in die Arbeitsweise James Rizzis überführt und erhält so ein zeitgenössisches Gewand. Das Kalenderblatt für Februar zeigt ein Liebespaar, das im rückwärtigen Spiegel verdoppelt wird. Lisa Neufelds Arbeit interpretiert dabei das fotografische Werk Brassaïs. Sophia Waldhier (Q11) gestaltete das Kalenderblatt für den Monat März, was ebenfalls eine Neuinterpretation von Velázquez "Las Meninas" darstellt. Das Motiv des Monats April nimmt eine Arbeit von Emily Sticht (Klasse 10a) in den Fokus. Es zeigt einen Ausschnitt einer auf Roy Lichtenstein bezogenen Arbeit im Stil der Pop Art. Im Monat Mai wird ein Selbstporträt von Miriam Andritzky (Klasse 10d) gezeigt. Es ist eine Collage aus kleinen, farbigen Zeitungsschnipseln, die sich aus der Ferne zu einem Porträt formieren. Darina König (Klasse 9a) ist auf dem Blatt für den Juni mit einer Landschaftsdarstellung im Stile Vincent van Goghs vertreten. Im Juli wird eine Nahaufnahme aus einer grafischen Arbeit präsentiert, die im Wasser schwebende Quallen auf schwarzes Tonpapier zaubert. Salina Bauer (Klasse 10a) hat diese transparenten Wesen mit weißer Farbkreide zum Leben erweckt. Das Kalenderblatt für den August zeigt eine Bleistiftzeichnung von Sina Fiedler (Klasse 8c). Vanessa Müller (Q12) integriert für den Monat September als Hommage an Marcel Duchamp Bewegung ins Bild. Im Oktober lässt Emily Pinzer (Q11) zwei Frauen über den Strand tanzen, was als Anspielung auf Pablo Picasso zu werten ist. Das Kalenderblatt des Novembers zeigt einen Linolschnitt von Marita Plößner (Klasse 8c), der die Arche Noah thematisiert. Timo Schmidt (Klasse 7c) hat schließlich für den Dezember das Motiv der Heiligen Familie als Collage gefertigt. Mit dieser Bilderauswahl erwartet die Schüler ein künstlerisch bewegendes Jahr. Erhältlich ist der Kalender für fünf Euro im Sekretariat des Otto-Hahn-Gymnasiums, in der Buchhandlung Budow und der Buchhandlung Sabathil.