Rotary-Club unterstützt Förderschule

03.08.2017

Das sogenannte Hands-On-Projekt des Rotary-Clubs Fichtelgebirge wurde dieser Tage abgeschlossen. Über das gesamte Schuljahr 2016/2017 hinweg wurden täglich in der Mittagszeit Kinder von der Schulvorbereitenden Einrichtung (SVE) am Privaten Förderzentrum Marktredwitz unentgeltlich in deren Kitas im Stadtgebiet gebracht. Vom Dialysearzt bis zum Gärtnermeister waren hier zwölf Rotarier abwechselnd im Einsatz. Organisiert wurde die Aktion von Busunternehmer Roland Biersack, der auch den benötigten Kleinbus zur Verfügung stellte. Der Gegenwert der Hilfsaktion beträgt etwa 3000 Euro. Ilse Skierlo bedankte sich im Namen der Schule für diesen enormen Einsatz.