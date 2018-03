Sattelzug nach Unfall gestellt

Vermischtes Marktredwitz

21.03.2018

5

0 21.03.2018

Unerwartet hergebremst wurde am Dienstagnachmittag ein 19-jähriger Audifahrer aus Baden-Württemberg auf der A 93 in Richtung Süden. Er überholte gerade mehrere Fahrzeuge, als ein 37-jähriger Sattelzugfahrer nach kurzem Blinken unvermittelt auf die linke Spur zog. Der Autofahrer bremste sofort stark ab und zog nach links, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei streifte er die Mittelschutzplanke und einen Schneepfahl. Der Sattelzugfahrer setzte die Fahrt fort. Ein aufmerksamer Zeuge kümmerte sich kurz um den 19-Jährigen und fuhr dem Verursacher hinterher, um ihn an der Anschlussstelle Marktredwitz-Süd zum Anhalten zu bewegen. Die Verkehrspolizei Hof nahm die Ermittlungen auf.