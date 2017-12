Schaurige Gestalten aus Partnerstadt Vils sorgen für Aufsehen

Vermischtes Marktredwitz

11.12.2017

2

0 11.12.2017

Die Tradition des Nikolauslaufens hat in der Tiroler Partnerstadt Vils seit einigen Jahren eindrucksvolle Dimensionen angenommen. So sorgte die Gruppe "Galgâ Krampâlar" auch bei ihrem Auftritt beim Marktredwitzer Adventsmarkt für Aufsehen. Die mit Holzmasken und Zottelkostümen ausstaffierten Krampusse stürmten, begleitet von Schellen-Klängen und Fackeln, in den Markt. Mit ihren Rosshaarpeitschen und Stöcken machten einige Besucher hautnahe Bekanntschaft. Doch die furchterregenden Gäste zeigten sich auch von ihrer freundlichen Seite, indem sie für Selfies und andere Fotos posierten. Im Stadtpark beim "Adventszauber" endete das Spektakel. Bild: Miedl