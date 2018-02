Vermischtes Marktredwitz

28.02.2018

6

0 28.02.2018

Hauptsächlich auf Bargeld hatten es bislang unbekannte Einbrecher abgesehen, die in der Nacht zum Mittwoch in ein Firmengebäude eingestiegen sind. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Als eine Angestellte am Mittwoch gegen 7.15 Uhr die Zugangstür der Firma für Personalmanagement am Bahnhofsplatz öffnen wollte, bemerkte sie, dass diese aufgebrochen worden war. Sofort verständigte sie die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kripobeamten verschafften sich die Täter im Zeitraum zwischen Dienstag gegen 17.45 Uhr und Mittwoch kurz nach 7 Uhr Zugang zu der Firma. Sie machten sich in den Büroräumen zu schaffen, brachen einen Schrank auf und nahmen den eingemauerten Würfeltresor ins Visier. Nachdem sie ihn aus der Wand gebrochen hatten, verschwanden die Unbekannten mit dem Safe samt Inhalt. Insgesamt erbeuteten die Einbrecher unter anderem mehrere Hundert Euro Bargeld und ließen einen Sachschaden von rund 2000 Euro zurück.Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Bahnhofsplatz in der Nähe der Scherdelstraße beobachtet haben, können sich bei der Kripo Hof melden: Telefon 09281/704-0.