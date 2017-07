Vermischtes Marktredwitz

24.07.2017

Übers Wochenende drangen bislang unbekannte Täter in mehrere Unternehmen im Bereich Thölauer-, Klepper- und Böttgerstraße ein. In der Nacht von Samstag auf Sonntag stieg ein Einbrecher in eine Firma für Metalltechnik an der Thölauer Straße ein, informiert die Polizei Marktredwitz. Der Täter schlug ein Fenster ein und gelangte so ins Gebäude. Im Innenbereich zerstörte er unter anderem eine Glastrennwand. Die Schäden summieren sich auf rund 5000 Euro. Ob etwas gestohlen wurde, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.

Sonntag gegen 2 Uhr brach ein unbekannter Täter in das Gebäude eines Busunternehmens an der Böttgerstraße ein. Er schlug auf der Rückseite eine Fensterscheibe ein und durchwühlte anschließend die Räume. Bei der Tatbestandsaufnahme durch die Polizeibeamten wurden auf dem Firmenparkplatz aus dem Büro gestohlene Autoschlüssel gefunden. Die Polizei vermutet, dass der Täter damit die geparkten Autos der Beschäftigten angehen wollte, was allerdings scheiterte. Der oder die Täter mussten somit ohne Beute abziehen.Der dritte Einbruch ereignete sich in der Böttgerstraße. Ziel war eine Reifenfirma. Ebenfalls nach Einschlagen einer Fensterscheibe stieg der Einbrecher in die Geschäftsräume ein. Dort wurden eine Stahltür aufgehebelt und aus einem Kaffeeautomaten der Geldbehälter gestohlen. Der genaue Schaden ist derzeit noch nicht bekannt, da die Ermittlungen noch laufen. Auch wurde im selben Tatzeitraum versucht, in ein Autohaus an der Klepperstraße einzudringen. Hier scheiterte der Täter bei seinem Vorhaben, hinterließ aber erheblichen Schaden durch Aufhebeln von Fenstern und Türen. Hinweise auf die Täter nimmt die Marktredwitzer Polizei unter Telefon 09231/96760 entgegen.