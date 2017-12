Vermischtes Marktredwitz

06.12.2017

06.12.2017

Gut besucht sind die internen Turniere des Bridgeclubs Fichtelgebirge. Besonders bei der Team-Meisterschaft zeigt sich: Erfahrung und Risikobereitschaft zählen.

Nach 20 Partien war das Team der Ehepaare Renate und Roman Lebek sowie Krystina und Reinhard Stegert mit je 35 Clubpunkten Sieger der Team-Meisterschaft. Auf Platz zwei folgte das Team Margit Bauer und Christel Trötschel sowie Anne Höpfner und Hildegard Müller mit 21 Clubpunkten. Den dritten Rang erreichten das Ehepaar Margareta und Hans-Peter Kainz sowie das Spielerpaar Werner Hüttinger und Karl-Johan Laustsen mit 13 Clubpunkten.Die Paar-Meisterschaft nutzten 24 Teilnehmer, um ihr Können zu beweisen. Als Erstplatzierte erhielten Reinhard Stegert und Karl Thumser 16 Clubpunkte, Reinhard Etzold und Rudolf Löwlein auf Rang zwei 12 Clubpunkte sowie Margareta und Hans-Peter Kainz als Dritte 9 Clubpunkte. In die Punkte-Ränge kamen außerdem die Spielerpaare Gabriele Raab und Dr. Bernd von Chiari sowie das Ehepaar Lebek. Schließlich trafen sich wieder 24 Spieler zur Individual-Meisterschaft, bei der jeder mit jedem als Paar eine Partie zu bestreiten hatte. Erst nach vier Stunden konnte Präsident Dr. Albert Kaltenthaler das Ergebnis verkünden. Erstplatzierte war Renate Lebek mit 21 Clubpunkten. Über den zweiten Rang und 14 Clubpunkte freute sich Elfie Giesecke. Auf Platz drei erhielt Dr. Charlotte Pfitzner 9 Clubpunkte. Punkte erzielten zudem Karl-Johan Laustsen, Dr. Bernd von Chiari, Christel Trötschel, Theodora Kupke, Gitta Henseleit, Hildegard Müller.Die freundschaftliche Beziehung mit dem Dresdner Bridge-Club hat diesen veranlasst, sein traditionelles Wochenende "Bridge total" im Golfhotel Fahrenbach zu veranstalten. Außer intensivem Unterricht in mehreren Sitzungen war zu einem großen Paarturnier eingeladen, an dem 22 Spielerpaare teilnahmen. Sie kamen aus Bayreuth, Dresden, Goslar, Halle, Hersbruck, Jena, Naumburg, Nordheim, Schwandorf und vom Bridgeclub Fichtelgebirge. Nach sechs Stunden Spielzeit beglückwünschte Präsident Dr. Günter Metzger aus Dresden die Sieger: Hildegard Müller vom Bridgeclub Fichtelgebirge hatte mit Horst Grunau-Pielsticker aus Halle einen routinierten Turnierpartner gefunden, mit dem sie auf den ersten Platz kam. Der Bridgeclub Fichtelgebirge mit gegenwärtig 52 Mitgliedern setzt seine Veranstaltungen planmäßig fort mit den Paar-Turnieren am Montag um 16 Uhr im Golfhotel Fahrenbach und am Mittwoch um 18 Uhr im "Bairischen Hof" in Marktredwitz. Das weihnachtliche Paar-Turnier am 13. Dezember, verbunden mit einem Büfett, beginnt bereits um 17.30 Uhr. Die Spielabende im Porzellanikon in Selb einmal monatlich am Donnerstag um 19 Uhr bewähren sich als regelmäßige Begegnungen, informiert das Vorstandsteam in einer Pressemitteilung. Zum Drei-Königs-Turnier am 6. Januar werden wieder die befreundeten Bridgeclubs eingeladen.