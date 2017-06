Vorschulkinder auf Bakterienjagd

Vermischtes Marktredwitz

14.06.2017

2

0 14.06.2017

Elf Vorschulkinder und ihre Erzieherinnen Theresa Simon und Antje Bauer aus dem "Kinderhaus Königin Luise" besuchten den Handhygienetag im Klinikum Fichtelgebirge in Marktredwitz. An verschiedenen Stationen lernten sie, wie schnell sich Viren und Bakterien unsichtbar verbreiten können. In einer eindrucksvollen UV-Licht-Show in einem abgedunkelten Raum konnten die Vorschüler in Experimenten nachvollziehen, wie sich Viren und Bakterien beim Niesen und Husten auf Händen, Spielsachen und im Raum verbreiten und andere Menschen so angesteckt werden. Bild: exb