Vermischtes Marktredwitz

12.06.2017

Viele Jahre war Gerhard Hausner Werksleiter in der Waldershofer Porzellanfabrik Haviland. Beim "Historischen Club" berichtet er über Höhen und Tiefen des Unternehmens. So manche Information überrascht auch ehemalige Mitarbeiter.

Anekdoten

Exkursion

Marktredwitz/Waldershof. (wro) Dem größten und seinerzeit wohl bedeutendsten Industrieunternehmen der Kösseinestadt war der Vortrag bei der Juni-Veranstaltung des "Historischen Clubs" Marktredwitz gewidmet, zu dem die Vorstandsmitglieder Hermann Meier und Friedrich Haubner wieder zahlreiche interessierte Zuhörer begrüßen konnten. Darunter auch einige ehemalige Porzelliner und Mitarbeiter des Unternehmens, die sich - im Anschluss an die Veranstaltung - rege in die Diskussion einbringen konnten.Es war der Bedeutung und dem Bekanntheitsgrad des einstigen Waldershofer Industrieunternehmens, der Porzellanfabrik Waldershof zu verdanken, dass die Zuhörerplätze im "Meister Bär"-Hotel rasch knapp wurden. Schließlich versprach der Vortrag auch zahlreiche Anekdoten. Begeistern konnten auch die mitgebrachten Bilder und Exponate, die reichlich Stoff für Gespräche boten. Auch wurden viele Erinnerungen wach gerufen. Das Markenzeichen "Haviland" war bekannt in aller Welt. Nicht selten, bei Aufenthalten fern von daheim, speiste man von Haviland-Geschirr. Diese schöne Erfahrung machte auch Gerhard Hausner, wie er gestand. Zahlreiche Fluggesellschaften oder Fachgeschäfte orderten die weiße, oft auch kunstvoll bemalte Waldershofer Ware aus dem Reich der rauchenden Schlote, der Tunnel- und Rundöfen. Hausner gewährte einen umfassenden Einblick in die Arbeitsstätten der Porzellanarbeiter, lud ein in die Werkstätten des Malerpersonals, das - wie er erzählte - mit Zylindern auf dem Kopf zur täglichen Arbeit erschien. "Sie waren halt was Besonderes", begründete er deren Auftreten und ihren Künstler-Status. Staub und Hitze waren die unangenehme, gut bezahlte Akkordlöhne und soziales Denken der Firmeninhaber die positive Seite des einstigen Vorzeigeunternehmens. Mit kleinen Geschenken zeigte man Anerkennung; eine Flasche Wein reichte oft als Lob für gute Arbeit. Man war stolz auf die Porzellanfabrik, deren Untergang trotz der sprichwörtlichen Qualität der Waren und eines großzügigen Umgangs mit Garantieleistungen nicht verhindert werden konnte.Hausners Rückblick streifte die Entstehung des Unternehmens. Er erinnerte dabei auch an den beschwerlichen Aufstieg, erschüttert von Kriegszeiten, Depression und Inflation. Trotz vieler Hindernisse gab Haviland vielen in der Region Arbeit und Brot. Die Kolonie genannte Arbeitersiedlung und Fotos erinnern an die glanzvolle Blütezeit des weltweit geschätzten Unternehmens. Bis schließlich das endgültige Aus vor 21 Jahren kam und Haviland nach und nach aus dem Stadtbild verschwand.Mit Dr. Robert Grötschels Vortrag "Von Redwitz in die Welt - Die Nachkommen des Bürgermeisters Georg Leopold" geht die Vortragssaison am 4. Juli dem Ende entgegen. Noch ein weiteres Mal wird sich der "Historische Club" einem regionalgeschichtlichen Thema widmen. Mit einer geplanten Exkursion geht die Vortragsreihe in die Sommerpause. Vorgesehen ist im Juli, spätestens im August eine Steinbruchexkursion. Den Termin werde man rechtzeitig bekanntgeben, versprach Friedrich Haubner.