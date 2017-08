Vermischtes Marktredwitz

Wunsiedel/Marktredwitz. Durch die Mithilfe der Bevölkerung gelang es der Polizei, zwei mutmaßliche Wohnungseinbrecher dingfest zu machen. Ein dritter Täter ist noch flüchtig. Die Kripo Hof prüft derzeit, ob auch Einbrüche in Schirnding und Marktredwitz auf das Konto der Männer gehen, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof seit Samstag in Untersuchungshaft sitzen.

Ein Anwohner hatte kurz nach 11 Uhr am Freitagvormittag zwei verdächtige Männer auf einem Grundstück in der Otto-Lilienthal-Straße in Oberkotzau beobachtet, die dann zu Fuß geflüchtet waren. Mit zahlreichen Streifenbesatzungen der umliegenden Dienststellen fahndete die Polizei nach den beiden Männern. Auch über die Sozialen Medien und das Internet wurden Beschreibungen der Flüchtigen verbreitet.Nach einer Stunde konnte eine Fahndungsstreife aus Selb einen BMW mit litauischer Zulassung am Ortsrand von Oberkotzau stoppen und den 32-jährigen Fahrer vorläufig festnehmen. Offenbar handelt es sich hier um einen Komplizen der Flüchtigen. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen gingen weitere Meldungen über Wohnungseinbrüche in der Region ein. Während bei Wohnhäusern in der Ringstraße und in der Friedrichstraße in Schirnding die Täter jeweils an der massiven Haustüre scheiterten, gelangten Einbrecher in der Ostenstraße in Marktredwitz gewaltsam in ein Einfamilienhaus. Dort durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubläden nach Wertsachen und konnten schließlich mit Schmuck im Wert von einigen tausend Euro fliehen.Die Kriminalpolizei Hof prüft mögliche Zusammenhänge mit dem Fall in Oberkotzau und bittet auch hier um Hinweise zu möglichen verdächtigen Wahrnehmungen. Am Freitag gegen 21.30 Uhr teilte ein junger Mann aus Rehau über Notruf mit, dass er eine Person gesehen habe, die der Beschreibung eines der Flüchtigen entspreche. Umgehend konzentrierten sich die Fahndungsmaßnahmen auf diesen Bereich. Gegen 22.30 Uhr entdeckte eine Streifenbesatzung den Flüchtigen auf einem Fahrrad und wollte ihn kontrollieren. Der Mann verletzte einen Polizeibeamten leicht und flüchtete zu Fuß weiter.Knapp eine Stunde später klickten dann doch die Handschellen. Rehauer Polizisten konnten den 31-jährigen Mann hinter dem Bahnhof überwältigen und festnehmen. In diesem Zusammenhang stellten die Beamten auch Schmuck sicher, der nachweislich aus dem Einbruch in Oberkotzau stammt. Von dem dritten Mann fehlt nach wie vor jede Spur.Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erging am Samstagnachmittag gegen die beiden festgenommenen Litauer Haftbefehl wegen Wohnungseinbruchdiebstahls. Sie sitzen seitdem in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten.