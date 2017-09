50 Jahre Treue zum Unternehmen

Wirtschaft Marktredwitz

Die Firma Bergler Mineralöl GmbH zeichnete Manfred Jahrend für seine 50-jährige Treue zum Unternehmen aus. Der Jubilar begann seine Lehre als Einzelhandelskaufmann im Jahr 1967 bei der Firma Pscherer und Kröninger in Wunsiedel, die im Jahr 2000 von der Firma Bergler übernommen wurde. Manfred Jahrend erinnert sich noch sehr gut an die Zeit als Auszubildender, als für den neuen kaufmännischen Mitarbeiter "Kohle schleppen" und Ölausfahren mit zum Berufsalltag gehörten. Auf unvergessliche Situationen angesprochen erzählt Jahrend, dass er in den 90er Jahren um drei Uhr früh einen Anruf von einem ortsansässigen Bäcker bekam, dessen Öltank leer war und das Semmelbacken ins Wasser fallen würde. Ein aus dem Bett getrommelter Fahrer übernahm sofort den Auftrag und der Bäcker konnte früh sein Geschäft aufsperren. Zum Jubiläum gratulierten Peter Schneider, Assistent der Geschäftsleitung, und der Marktredwitzer Betriebsleiter Rainer Schultes. Im Bild von links Rainer Schultes, Manfred Jahrend und Peter Schneider. Bild: fpoz