Wirtschaft Marktredwitz

31.05.2017

31.05.2017

Der Marktredwitzer Zulieferer ABM Greiffenberger Antriebstechnik GmbH modernisiert und erweitert die Produktion in seinen Standorten Marktredwitz (Kreis Wunsiedel) und Lublin (Polen). Das Unternehmen will einen zweistelligen Millionenbetrag investieren, teilte ABM Greiffenberger am Mittwoch mit. Die Gelder sollen zudem in die Automatisierung sowie in Forschung und Entwicklung fließen. Damit will das Unternehmen, das zur Senata Gruppe in Freising gehört, seine Position auf dem Markt der Antriebstechnik ausbauen. Vor einem Jahr, vor der Übernahme durch Senta hatte Greiffenberger in Marktredwitz 120 Stellen abgebaut. "Dabei setzen wir unseren Fokus auch auf Digitalisierung und Industrie 4.0, um erfolgreich für die Zukunft aufgestellt zu sein", sagte Robert Lackermeier, Geschäftsführer von ABM Greifenberger. "Durch den Kapitalaufwand im deutlich zweistelligen Millionenbereich wird ABM Greiffenberger, das zu den wichtigsten Unternehmen unserer Gruppe zählt, nachhaltig für die Zukunft gefestigt", sagt Werner Folger, Geschäftsführer von Senata.