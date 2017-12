Wirtschaft Marktredwitz

01.12.2017

0

0 01.12.2017

"Auf geht's zum adventlichen Sammelfieber durch die Einkaufsstadt Marktredwitz." Dazu rufen "MAKnetisch"-Vorsitzender Sebastian Macht und Innenstadtkoordinator Dominik Hartmann auf, die den Startschuss für das große Adventsgewinnspiel MAKnopoly gaben. "Bis zum Heiligen Abend gilt es, beim Einkaufen Aufkleber zu sammeln", erklären die beiden die Spielregeln. Noch bis zum 24. Dezember kann jeder beim Einkaufsbummel in den Geschäften, die beim Stadtmarketingverein "MAKnetisch" Mitglied sind oder den MAK-Gutschein als Zahlungsmittel akzeptieren, bei einem Kauf einen Aufkleber erhalten und damit das bunte Spielfeld füllen. "Die Einkaufsstadt Marktredwitz ist in unterschiedliche Areale eingeteilt", erläutert Sebastian Macht. Bei einem Einkauf oder einem Verzehr in einem der über 120 an MAKnopoly teilnehmenden Geschäfte erhalten die Kunden einen farbigen Aufkleber des jeweiligen Areals, der dann auf die Postkarte im MAKnopoly-Teilnehmerheft eingeklebt werden muss. "In den sechs Arealen Markt, KEC, Nord-, West-, Ost- und Südviertel müssen während der Laufzeit des Adventsgewinnspiels jeweils zwei Aufkleber gesammelt und eingeklebt werden, so dass insgesamt zwölf kleine Sticker zusammenkommen." Ist die Postkarte im Teilnehmerheft voll, kann die Karte an den Stadtmarketingverein eingesandt oder in die Losbox in der Tourist-Info eingeworfen werden und schon ist man bei der Verlosung Anfang Januar 2018 dabei. "Und das Beste an MAKnopoly: Man kann über 120 attraktive Preise gewinnen." Erster Preis: MAK-Gutscheine im Wert von 500 Euro. Der zweite Sieger bekommt MAK-Gutscheine im Wert von 300 Euro und der dritte kann für 250 Euro mit der Marktredwitzer Währung einkaufen gehen. "Darüber hinaus stellt jedes an MAKnopoly teilnehmende Geschäft einen Gewinn zur Verfügung - dies reicht von einem Einkaufswertscheck über Sachpreise bis hin zu Verzehrgutscheinen." Über 120 Marktredwitzer Geschäfte und Unternehmen beteiligen sich bei MAKnopoly. Im Teilnehmerheft, das in allen mitmachenden Läden ausliegt, sind alle Händler nach Arealen geordnet aufgelistet. Einsendeschluss der vollbeklebten Postkarte ist der 24. Dezember 2017.