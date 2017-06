Wirtschaft Marktredwitz

Einen der derzeit modernsten Omnibusse in Sachen Sicherheit und Umwelt konnte dieser Tage die Firma Prechtl-Bus in Betrieb nehmen. Bei einer kleinen Feier, zu der neben zweitem Bürgermeister Horst Geißel, den Stadträten Matthias Standfest und Kurt Rodehau, Wirtschaftsförderer Markus Brand, Innenstadtkoordinator Dominik Hartmann, Diana Weiß und Dieter Glöckler, zuständig für den Bereich Busse bei Mercedes-Benz, auch Pfarrer Josef Englmann und Pfarrer Josef Triebenbacher gekommen waren, wurde symbolisch der Schlüssel für das neue Fahrzeug übergeben. Andreas Prechtl dankte den Gästen für ihr Kommen und ging kurz darauf ein, wie vor vier Jahren das Unternehmen Prechtl-Bus startete. Nachdem die Auftragslage immer besser wurde und sich am gebrauchten Bus die Reparaturen häuften, fassten er und seine Frau Tina den Entschluss, ein neues Fahrzeug anzuschaffen. Der Omnibus erfüllt die Abgasnorm Euro 6. An Bord ist natürlich neueste Sicherheitstechnik wie Abstandsregler und Spurassistent.