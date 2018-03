Wirtschaft Marktredwitz

26.03.2018

Eigentlich hat Walter Bach zu seinem 80. Geburtstag nur eine kleine Feier gewollt. Doch so ganz erfüllten ihm Ehefrau Christine und die beiden Kinder Marcus und Martina den Wunsch dann doch nicht.

Zahlreiche Ehrungen Walter Bach hat viel für die Region und die Mitmenschen getan. Daher wurde ihm schon im Alter von 49 Jahren das Verdienstkreuz erster Klasse der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Seit 2008 ist er Ehrenbürger der Stadt Marktredwitz. Daran erinnerte bei der Geburtstagsfeier auch Oberbürgermeister Oliver Weigel. 2013 folgte beinahe logisch die Ehrung auf Landkreisebene. Landrat Karl Döhler überreichte seinerzeit Walter Bach die Ehrenmedaille in Gold des Landkreises Wunsiedel. (fph)

Zu sehr hat Walter Bach das Unternehmen Scherdel und damit die ganze Region geprägt. Daher versammelten sich im Scherdel-Entwicklungszentrum in Poppenreuth zahlreiche Wegbegleiter, die ihm gratulieren wollten. Sehr zur Freude des Seniorchefs sang auch der 2015 gegründete Scherdel-Chor.Noch heute ist Walter Bach beinahe täglich in seinem Büro - auch wenn ihn seit Jahren eine Krankheit in den Rollstuhl zwingt. Er nimmt aber auch diese wohl schwerste Herausforderung an, so wie viele andere in seinem Leben. Noch während Walter Bach studiert, stirbt 1961 plötzlich sein Onkel mütterlicherseits, Rudi Scherdel. Ganz in der Tradition des Familienunternehmens Scherdel stellt sich Walter Bach der Herausforderung und führt fortan ein Unternehmen mit damals 260 Mitarbeitern und umgerechnet 5,1 Millionen Euro Umsatz. Zugute kam ihm dabei seine Lehre als Schlosser.Mit Walter Bach steht ein Unternehmer an der Spitze, der Chancen erkennt und die Stärken der Mitarbeiter richtig einsetzt. So entwickelte sich Scherdel zu einem international agierenden Unternehmen mit Werken in elf Ländern. Trotz des globalen Engagements hat Bach die Heimat nie aus den Augen verloren. Daher ist er nie auf die Idee gekommen, das Unternehmen in ein anderes Land zu verlegen. Das weltweite Engagement diente und dient immer auch dazu, Scherdel im Fichtelgebirge zu stützen und natürlich als Türöffner für neue Märkte. Ohne Bach wäre heute auch Marktredwitz eine andere Stadt. 1968 etwa hat er den Reitclub Sankt Hubertus neu gegründet, auch um neue Freundschaften und Verbindungen außerhalb der Firma zu pflegen. Die Bildung ist für Walter Bach von jeher ein Herzensanliegen. Dazu trägt unter anderem die Gründung der Akademie-Steinwald-Fichtelgebirge bei, kurz ASF. Sie ist zu einem wichtigen Kommunikationszentrum der mittelständischen Wirtschaft in der Region gereift. Eines der vielen wichtigen Zusammentreffen in Bachs Leben war das mit Josef Schmidt, Gründer des Schmidt-Collegs, im Jahr 1985. Dessen Lebenswerk "UnternehmerEnergie" wurde Basis des Scherdel-Führungskonzeptes und hat viele Früchte getragen. Zugleich war die Begegnung der Beginn einer Freundschaft. Doch nicht immer war alles gut im Leben des Walter Bach. Da er sich nie geschont hat und mit vollem Einsatz für sein Unternehmen und dessen Mitarbeiter engagierte, blieben gesundheitliche Rückschläge nicht aus. 1993 erlitt Bach einen Herzinfarkt, was ihn aber nicht vom energischen Weiterarbeiten abhielt. Die Familie war und ist für Bach stets ein unerschöpflicher Kraftquell. So sehr der Scherdel-Chef auch beschäftigt war, immer hatte er ein offenes Ohr für die Mitarbeiter. Er wusste und weiß, dass die im Unternehmen tätigen Frauen und Männer das Rückgrat des Betriebes sind. Bei der Geburtstagsfeier hörte Bach viel Lob und Dank, was ihn natürlich freute, ihn aber auch ein wenig verlegen machte. Denn an sich ist er ein bescheidener Mensch, der eben das tat, was er für richtig hielt, immer nach seinem Motto: "Alles, was getan wird, kann noch besser getan werden." Scherdel hat 32 Werke in elf Ländern. 1961 betrug der Umsatz 5,1 Millionen Euro. 1986 lag er bei 46,7 Millionen und 2017 schon bei 672 Millionen Euro. Scherdel beschäftigt mehr als 5500 Mitarbeiter an 31 Standorten. Ein Schwerpunkt für Entwicklung, Forschung und Produktion ist nach wie vor das Fichtelgebirge. Mit mehreren Produkten ist das in Marktredwitz ansässige Unternehmen Weltmarktführer. Eine große Herausforderung ist die E-Mobilität.