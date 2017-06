Kultur Maxhütte-Haidhof

Maxhütte-Haidhof/Leonberg. Vor 15 Jahren wurde Felix Merls Leidenschaft für Hip-Hop geweckt. 2006 hat er dann selbst angefangen mit dem Rappen. Er hat sich ein Mikrofon gekauft und die ganzen Ferien geübt. Seinen Traum vom Musiker-Dasein hat Merl seither nie aufgegeben. Am heutigen Mittwoch veröffentlicht er als "FEEL.ikx" sein erstes eigenes Album: "Hand aufs Herz" - und macht sich damit selbst wohl das größtes Geschenk zu seinem 25. Geburtstag.

"Es ist endlich fertig, das war ein weiter Weg für mich", erzählt Merl erleichtert. Eigentlich hatte der Nachwuchs-Musiker aus Leonberg bei Maxhütte-Haidhof (Kreis Schwandorf) geplant, sein Album schon im Januar zu veröffentlichen. Die Songs dafür waren schon Ende letzten Jahres fast fertig. Aber der Künstler hatte Probleme mit seinem Mischer: "Ich habe viele negative Erfahrungen gemacht, aber daraus habe ich gelernt." Das Gute daran: "In der Zeit, in der ich auf das Mix und Mastering warten musste, bin ich schon zur Hälfte mit dem nächsten Album durch." FEEL.ikx will also schon bald musikalisch nachlegen.Von der Musik leben kann Merl nicht. Mehr als ein Hobby ist sie trotzdem für ihn. "Musik ist eine Leidenschaft - kein Zeitvertreib", rappt er in seinem Song "1992", der neben 18 weiteren deutschsprachigen Songs auf seiner Platte zu finden ist. Zu kaufen und hören gibt es die Musik bei iTunes, Amazon, Spotify und Deezer. Auch 300 CD's hat der Musiker machen lassen, die werden bei Auftritten verkauft. Die Lieder erzählen Merls Geschichte. "Genau das ist eben das Album", erklärt er. "Hand aufs Herz" hat er in vier Teile gegliedert. "Wie die vier Herzkammern", erzählt der Rapper. Zu zwei der Tracks hat er noch Videos geplant.Zu einem gibt es bereits eines: "Eiskalt" hat FEEL.ikx gemeinsam mit "Tatwaffe" von "Die Firma" gemacht. Der feierte 2005 mit "Die Eine" große Erfolge. Kontakt zu dem Musiker hat Merl über Facebook aufgenommen. "Tatwaffe habe ich als ganz bodenständigen Typ kennengelernt. Der bildet sich nichts ein, ist nicht abgehoben", beschreibt der Leonberger den Rapper. Für den Video-Dreh mit ihm ist der 25-Jährige extra nach Köln gefahren. Auch ein sogenannter "Mammuttrack" mit befreundeten Musikern ist auf dem Album: "Winchester". GeeGranit, RocketMC, Signature, AC, Huzzla!, MMC, Asla und NeroGott konnte Merl dafür gewinnen.Der Oberpfälzer arbeitet als Erzieher und Gruppenpädagoge für seelisch und psychisch behinderte Jugendliche im Berufsbildungswerk in Abensberg. Obwohl die Musik sein großer Traum ist, gefällt ihm sein Beruf: "Aus rein wirtschaftlichen Gründen würde wohl niemand in der Pflege arbeiten." Trotzdem ist er glücklich, mit dem Album nun den nächsten Schritt als Musiker zu machen.___Weitere Informationen: