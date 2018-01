Vermischtes Maxhütte-Haidhof

02.01.2018

Diese Art von Silvester-Blödsinn gehört leider beinahe zu jedem Jahreswechsel: Zwei Postbriefkästen wurden mit Böllern gesprengt. Bislang unbekannte Täter warfen an Silvester gegen 14.50 Uhr einen Böller in den Briefkasteneinwurf der Post in der Regensburger Straße. Das Postgut wurde beschädigt. Der Schaden dürfte laut Polizei im dreistelligen Eurobereich liegen. Hinweise nimmt die Polizei (09471/7015-0) entgegen. In der Neujahrsnacht gegen 5.50 Uhr wurde ebenfalls mit Böllern der Briefkasten der Deutschen Post in Leonberg am Schlossplatz 4 gesprengt. Hier entstand ein Schaden im dreistelligen Eurobereich. Im Gegensatz zur Tat an Regensburger Straße ist der Täter bekannt. Der 18-Jährige stellte sich nachträglich bei der Polizeiinspektion Burglengenfeld.