Vermischtes Maxhütte-Haidhof

16.01.2018

Drei Schwerverletzte forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagabend kurz nach 18 Uhr auf der sogenannten Mayer-Kreuzung im Maxhütte-Haidhofr Stadtteil Winkerling. Eine 78-jährige Skoda-Fahrerin rangierte im Kreuzungsbereich und zwang den Fahrer eines Seat Arosa, der auf der Regensburger Straße stadtauswärts unterwegs war, zum Ausweichen. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem Mercedes, in dem gerade ein älteres Ehepaar in Richtung Innenstadt unterwegs war. Die Feuerwehren von Maxhütte-Winkerling und Ponholz rückten mit 40 Leuten aus, sperrten die Unfallstelle weiträumig ab und setzten zur Befreiung der Unfallopfer Rettungsspreitzer und Schneidgeräte ein. Notarzt und Rettungssanitäter versorgten die drei beteiligten Insassen, die zwar ansprechbar, aber dennoch lebensgefährlich verletzt waren, und brachten sie ins Krankenhaus. Die Skoda-Fahrerin wurde hingegen nur leicht verletzt. Bild: Hirsch