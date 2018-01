Sebastian Reich kommt am 17. März in die Stadthalle

Vermischtes Maxhütte-Haidhof

24.01.2018

"Glückskeks" heißt das neue Programm, von Sebastian Reich. Er kommt mit Nilpferd Amanda am Samstag, 17. März, in die Stadthalle. Der Vorverkauf läuft.

Ist ein eingeschweißter Keks aus leeren Kalorien, gefüllt mit einem Zettel samt sinnlosem Spruch echt der Weg, über den das Glück mit uns kommunizieren möchte? Und wenn ja, wäre das gut oder schlecht? Und überhaupt, was ist das, Glück? Braucht man das? Fragen über Fragen, auf die Amanda dringend eine Antwort sucht. Vielleicht ist Amanda ja selbst so ein Glückskeks, schließlich weiß man auch bei dem süßen Gebäck nicht, was gleich dabei raus kommt. Eines steht jedoch fest - Amanda hat ein besonderes Ziel: Glücklich machen, glücklich sein. Ob Sebastian Reich ihr dabei eine große Hilfe ist, stellt sie einmal mehr in Frage. Neben Amanda wird es auch zwei neue Figuren auf der Bühne geben, die jede Menge Glücksmomente, Überraschungen und ein musikalisches Highlight versprechen.Der Eintritt kostet bei freier Platzwahl 24 Euro. Einlass in der Stadthalle ist um 19, Beginn um 20 Uhr. Tickets im Vorverkauf gibt's bei Lotto Reisinger in Maxhütte und im Internet unter www.strasserkonzerte.de.