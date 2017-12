Weihnachtsmarkt in Maxhütte

Vermischtes Maxhütte-Haidhof

07.12.2017

1

0 07.12.2017

Die dritte Adventskerze wird traditionell am Maxhütter Weihnachtsmarkt angezündet und deutet darauf hin - in Maxhütte-Haidhof ist wieder Weihnachtsmarkt vor und im Rathaus sowie in der Aula der Mittelschule.

Bereits zum 26. Mal öffnet das Budendorf seine Tore. Auf einem Pferd wird das Maxhütter Christkindl am Samstag um 16 Uhr mit Bürgermeisterin Dr. Susanne Plank unter den Klängen der Jugendblaskapelle der Feuerwehr Leonberg vom REWE-Parkplatz zum Rathaus ziehen und dem 26. Weihnachtsmarkt eröffnen."Ich möchte mich bereits heute recht herzlich für die Zusammenarbeit mit den Vereinen, Organisationen, Standbetreibern, der Werbegemeinschaft Maxhütte-Haidhof und den eifrigen Helfern vom städtischen Bauhof und im Rathaus bedanken. 26 Jahre Erfolgsgeschichte liegen hinter uns und spornen uns an, gerne weiter zu machen", so Bürgermeisterin Dr. Susanne Plank in einer Pressemitteilung. Wie gewohnt werden örtliche Vereine und Organisationen das Programm an beiden Tagen mitgestalten.Die Werbegemeinschaft wird am Sonntag das Weihnachts-Gewinnspiel mit Gutscheinen im Wert von 1000 Euro ausrichten. Dieses Jahr werden am Samstagabend die Gruppe "eXCLent", die drei Schwestern Xenia, Corinna und Laura Zettl aus Grafenau im Bayerischen Wald, uns in die Weihnachtszeit begleiten.Zeit wird es nun auch, an das Maxhütter Christkind einen Wunschzettel zu schreiben. Wer aber das richtige Papier nicht zu Hause hat, kann es gerne im Christkindl-Postamt im Rathaus tun und den Brief persönlich abgeben. Das Christkind bringt aber auch Geschenke mit: Für die kleinen Marktbesucher gibt es Freifahrtscheine für das Kinderkarussell. Das Christkind bringt mit den Weihnachtsmännern auch Schokopäckchen für die allerkleinsten Besucher mit, die sie auf der Bühne an beiden Tagen verteilen werden. Auch die Kinder der Maximilian-Grundschule werden dieses Jahr wieder der Bühne stehen.Der Markt öffnet am Sonntag um 14 Uhr. Nach der Abschlussansprache des Christkindes wird die Band um Heidi Davies uns auf den Heiligen Abend einstimmen. An beiden Tagen kann auch in der Mitte des Marktes die lebendige Krippe mit Tieren und menschengroßen Figuren bestaunt werden, am Sonntag sammelt Amnesty International für ihre sozialen Zwecke Unterschriften. Außerdem ermöglichen kostenlose Parkplätze direkt im Ortszentrum einen gemütlichen Besuch des Weihnachtsmarktes bei Lichterglanz und Adventsmusik.