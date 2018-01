Stiefel sind geschnürt

Freizeit Mehlmeisel

12.01.2018

Startklar und vorbereitet bis ins kleinste Detail sind die 13 Mitglieder des Fichtelgebirgsvereins für den Deutschen Winterwandertag, der - erstmals in Bayern - vom Mittwoch, 17. , bis Sonntag, 21. Januar, in der Erlebnisregion Ochsenkopf stattfindet. Das Motto "Zu Gast bei Freunden" kommt von Herzen.

Kontakt Projektbüro Deutscher Winterwandertag 2018, c/o Fichtelgebirgsverein e.V., Gablonzer Straße 11, 95686 Fichtelberg, Tel. 09272/9658957 Fax. 09272/97055, E-Mail: info@winterwandertag-ochsenkopf.de, Internet: www.winterwandertag-ochsenkopf.de; Tourismus & Marketing GmbH Ochsenkopf, Gablonzer Straße 11, 95686 Fichtelberg, Tel. 09272/97032, Fax info@erlebnis-ochsenkopf.de, www.erlebnis-ochsenkopf.de.

Ausrichter ist der Fichtelgebirgsverein zusammen mit den Gemeinden Bischofsgrün, Fichtelberg, Mehlmeisel und Warmensteinach, Veranstalter ist der Deutsche Wanderverband (DWV).Wie angegossen sitzen die neuen Wanderführer-Jacken mit dem Ochsenkopf-Schriftzug. Die Rucksäcke sind gepackt. Die FGVler zählen zu den 60 Wanderführern des Winterwandertags. Sie müssen nicht nur den Weg kennen, sondern auch entsprechende Fragen zu Natur und Umwelt beantworten, historisch bewandert sein und Erste-Hilfe-Kenntnisse haben. Insgesamt haben 200 Ehrenamtliche das Großereignis mit vorbereitet und werden sich darum kümmern, dass alles klappt wie am Schnürchen.Die Vielfalt des Wanderangebots während des fünftägigen Großereignisses mit 72 geführten Wanderungen ist beeindruckend. Zu den Höhepunkten zählen die täglichen Sternwanderungen und Skitouren auf den Ochsenkopf und die "Abend- und Sagenwanderung im Lichterschein" zum Fichtelsee mit anschließendem Wirtshaussingen.Die Winterwanderungen haben so schöne Überschriften wie "Rund um den geologisch interessanten Schanzberg", "Zum Seehaus - auf den Spuren des Zinnbergbaus", "Das schönste Echo im Fichtelgebirge", "Heilklima- und Gesundheitswanderungen" , "Abendwanderung nach Grassemann" und "Wandertreffen am Schneelabyrinth".Am Samstag ist Familientag: Themen: "Winter Geocaching", "Wildkatzen im Fichtelgebirge" am Wildpark Waldhaus Mehlmeisel, Biathlon und Rodeln in Neubau.Die Eintrittskarte für den 3. Deutschen Winterwandertag ist die hochwertige Winterwandertags-Plakette aus Proterobas. Gegen Vorlage der Plakette sind alle Wanderungen, Abendveranstaltungen und der Pendelbus kostenfrei. Ermäßigungen beim Ausleihen des Equipments sind ebenso Bestandteil wie Vergünstigungen bei insgesamt 16 touristischen Einrichtungen der ausrichtenden Gemeinden. Für den Tagesgast gibt es zudem Tagestickets mit gleichen Leistungen wie die der Plakette.Kosten: Wandertagsplakette 9,50 Euro, Tagesticket vier Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei. An den Veranstaltungstagen kommt auch das speziell zu den Winterwandertagen gebraute Pilsner der lokalen Brauerei Hütten zum Ausschank. Eröffnungsabend ist am Mittwoch um 19.30 Uhr (Saalöffnung 18 Uhr) im Kurhaus Bischofsgrün mit Begrüßung, aktuellen Infos, Bildern zu den Highlights der Region, Musik, Volkstanz, Vorstellung der Wanderführer und vieles mehr. Moderation: Charly Hilpert, Bayerischer Rundfunk - Studio Franken. Eine Anmeldung ist erforderlich.Der Abschlussabend findet im Haus des Gastes in Oberwarmensteinach statt, mit Unterhaltungs- und Tanzdarbietungen sowie Sketchen des "Staanicher Theaterstadl". "Mitgehen, dabei sein", wünscht sich Landrat Herrmann Hübner. "Dieses Großereignis passt zu uns." FGV-Hauptvorsitzende Edeltraud Saalfrank setzt auf Nachhaltigkeit. "Die Leute müssen anschließend sagen: Das war klasse. Wir kommen wieder."Das vollständige Programm zum Winterwandertag, die Plaketten, wie auch Tagestickets sind in den Tourist-Informationen der teilnehmenden Gemeinden und in der Geschäftsstelle des FGV in Wunsiedel erhältlich.Bleibt nur zu hoffen, dass Frau Holle bis zum Mittwoch ihre Betten doch noch kräftig schüttelt. Laut Wetterprognose soll es ja am Dienstag schneien. Es gibt aber auch interessante Alternativ-Programme.