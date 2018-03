Vermischtes Mehlmeisel

Mehlmeisel/Frankfurt. Thomas Bäppler-Wolf, Theaterintendant aus Frankfurt, holt Luis Berger alias Roland Kastner in seine Sendung "Lieber blau als gar kein Bock". Für den Mehlmeiseler ein weiterer Schritt auf der Karriereleiter in seiner hessischen Wahlheimat. Viele erinnern sich an die Sendung "Zum Blauen Bock" mit Gastgeber Heinz Schenk. Das Frankfurter Original Bäppler-Wolf möchte die Sendung unter neuem Titelwieder aufleben zu lassen.

Berger und Bäppler-Wolf trafen sich beim Hessischen Rundfunk. Er buchte Luis Berger für eine Faschingsveranstaltung in seinem Theater. Der Bayer kam dort so gut an, dass er nun auch im Fersehen auftrat mit seinen Titeln "(Mit soviel) Holz vor der Hütt'n" und "It's nice to be a Preiss, but it's higher bist a Bayer" für Stimmung sorgte. Zu finden ist der Auftritt auf Youtube unter den Suchbegriffen "Luis Berger" und "Lieber blau als gar kein Bock".