Vermischtes Mehlmeisel

15.08.2017

Der Hammricher Frauentag hat Tradition, aber noch nie kamen so viel Besucher wie am Dienstag. Sogar ein Bischof und seine Kindergärtnerin feierten mit.

Mehlmeisel/Unterlind. Mittelpunkt des Hammricher Frauentags ist immer ein Feldgottesdienst an der Lorettokapelle. In diesem Jahr erfuhr das Fest zur Ehre der Muttergottes durch die Mitfeier von Weihbischof Reinhard Pappenberger besondere Wertschätzung. "Eine Messe ist auch ohne Bischof besonders" winkte der Geistliche nach der Begrüßung bescheiden ab. Mit Pfarrer Bernhard Busch, einem ehemaligen Mehlmeiseler und Kurskollegen des Bischofs, Diakon Franz Lautenbacher und über tausend Besuchern feierte er die Messe, die die Original Fichtelgebirgsmusikanten unter Leitung von Franz-Josef Pscherer gestalteten.In seiner Predigt stellte Pappenberger die Mutter Gottes als Vorbild hin, die Wesentliches lehre. "Der Nächste braucht uns, und wir brauchen den Nächsten." Zum Schluss segnete der Bischof Kräuter- und Blumenbüschel, die vor Unwetter schützen sollen. 200 Sträuße hatte der FGV gebunden und alle zugunsten des Hammerkirchls verkauft. Kirchenpfleger Manfred Prechtl dankte den Geistlichen, den Mitfeiernden und allen, die das ganze Jahr über die Kapelle schmücken. Dem Bischof übergab er eine Kerze als Erinnerung. Der gab sie weiter - an seine Kindergärtnerin aus Grafenwöhr. Sie war auch zum Gottesdienst gekommen.Bei Bilderbuchwetter waren so viele Gäste wie nie zuvor zu dem traditionellen Fest beim Hammerkirchl gekommen. An den Kirwaständen herrschte dann vor allem am Vormittag dichtes Gedränge. Aber auch das festlich geschmückte Hammerkirchl, für viele ein Ort der Zuflucht und des Gebets, blieb nie leer.Den ganzen Tag über wurde in der Halle weiter gefeiert: Beim Frühschoppen mit den Original Fichtelgebirgsmusikanten (OFM), am Nachmittag mit 2Plus und ab 20 Uhr beim Bayerischen Abend wieder mit den OFM. Festausrichter in diesem Jahr war der Katholische Burschenverein Unterlind, der am kommenden Samstag noch einmal zu einer Party mit den Kasplattn Rockern ins Festzelt einlädt.