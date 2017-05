Freizeit Mitterteich

30.05.2017

Es gibt bald Inklusive Freizeitführer für die Region. Zuerst soll einer für Mitterteich und dann einer für den ganzen Landkreis erarbeitet werden. Behindertenbeauftragte Doris Scharnagl-Lindinger hat das Projekt mit dem Netzwerk Inklusion auf den Weg gebracht.

"Wir werden immer wieder gefragt von Leuten, die bei uns Urlaub machen möchten: Wo kann ich denn übernachten, wo Essen gehen, welche Freizeitmöglichkeiten gibt es, wenn ich mit dem Rollstuhl oder Rollator komme? Deswegen haben wir uns an Hamburg und Regensburg ein Beispiel genommen und machen einen Inklusiven Freizeitführer für Mitterteich", so Scharnagl-Lindinger.Seit Jahresbeginn finden dafür Begehungen statt. Überprüft werden Barrierefreiheit und Familienfreundlichkeit - ganz kostenlos und unverbindlich. Die Ergebnisse werden mit den Einrichtungen und Geschäften besprochen. Wer sein Einverständnis zur Veröffentlichung gibt, wird in den Freizeitführer mit aufgenommen. Wichtig sind den Machern Übersichtlichkeit, praktische Informationen und verständliche Sprache.Ärzte und Apotheken berücksichtigen sie ebenso wie Banken, Transportmittel, Cafés, Lebensmittelgeschäfte, Freizeitmöglichkeiten, Gasthäuser, Kirchen, Kultureinrichtungen, Parks, Wandermöglichkeiten, Parkplätze, WCs, Sportstätten und Übernachtungsmöglichkeiten.Wer bisher noch nicht besucht worden ist, aber gerne noch aufgenommen werden möchte, kann sich bis 25. Juni beim Netzwerk Inklusion, Kirchplatz 4-5, unter Telefon 0 96 33 / 40 03 25 oder unter E-Mail Christina.ponader@lh-tir.de melden. Der Freizeitführer für Mitterteich wird voraussichtlich im Sommer veröffentlicht.Das soll aber erst der Anfang sein. Anschließend wollen die Organisatoren Daten für den ganzen Landkreis sammeln, um auch einen Inklusiven Landkreisreiseführer auf den Weg zu bringen. Der Zeitplan sieht vor, den im nächsten Jahr herauszugeben. "Mitterteich ist also erst der Startschuss", so Bürgermeister Roland Grillmeier. Er weiß auch, dass für den Erfolg eine große Beteiligung der Geschäftsleute und Einrichtungen wichtig ist. "Ohne sie werden wir es nicht schaffen", so Grillmeier.