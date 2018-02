Freizeit Mitterteich

Eine Fahrt zur Andrew-Lloyd-Webber-Gala nach Selb organisierte kürzlich der Seniorenbeirat Mitterteich. Die 50 Teilnehmer erlebten eine besondere Show mit Ausschnitten aus bekannten Musicals. Hier gefielen vor allem "Dont't cry for me, Argentina" aus "Evita" und "Memory" aus "Cats". Mittlerweile haben sich die Theaterfahrten des Seniorenbeirats fest etabliert, nicht nur Mitterteicher nehmen die Angebote gerne an. Zum ersten Mal besuchte man 2015 das Musical "Anatevka", seitdem finden regelmäßige Fahrten zum Theater Selb statt. Neben verschiedenen Operetten wie "Der Vetter aus Dingsda", "Maske in Blau" oder "Die Blume von Hawai" standen auch schon ein Konzert des Don-Kosaken-Chors Serge Jaroff, eine Russische und eine Irische Weihnacht sowie Theaterstücke wie "Der zerbrochene Krug" auf dem Programm. Der Mitterteicher Seniorenbeirat will diese Fahrten so lange aufrecht erhalten, wie sich ausreichend Teilnehmer finden.

Als nächstes ist der Besuch der Operettengala "Dein ist mein ganzes Herz" am 11. März vorgesehen. Zu bezahlen sind für Fahrt und Eintritt 26 Euro. Anmeldung ab sofort bei der VG Mitterteich, Tel. 09633/89 110.