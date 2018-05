Freizeit Mitterteich

03.05.2018

Es geht tatsächlich so weiter: Petrus fackelt das nächste Frühsommerfeuerwerk ab, und zwar erneut pünktlich zum Wochenende. Irgendwie scheint der Mai seinem kleinen, warmem Frühlingsbruder April in nichts nachstehen zu wollen.

Zunehmend sonnig und warm

Bis mindestens Mittwoch sonnig

Hoch „Quinian“ macht sich breit, und hält bis mindestens Mitte der neuen Woche. Und auch danach scheint ein echter Absturz in Richtung der Eisheiligen unwahrscheinlich. Möglicherweise löst sogar ein Hoch das nächste ab, allenfalls kurz von gewittrigen Güssen unterbrochen, für die die Natur aber dankbar ist. Bisher werden wir also für die späten, langgezogenen Kältewellen, die wir ja noch bis vor 5 Wochen hatten, ganz ausgiebig entschädigt.Der heutigebringt noch dichte Wolken, aus denen aber kaum noch Schauer entstehen. Nachmittags und abends beginnt das Gewölk dann immer mehr aufzubröseln, und teilweise zeigt sich schon die Sonne. Mit 15 bis 20 Grad sind die Temperaturen aber noch etwas verhalten, und in der Nacht zu Samstag ist bei 7 bis 3 Grad in ungünstigen Lagen leichter Bodenfrost nicht ganz ausgeschlossen.Amwird es bereits sehr freundlich und trocken. Ein paar Schleier- und Quellwolken sind noch dekorativ am Himmel unterwegs, und mitunter frischt ein böiger Ostwind auf. Die Temperaturen steigen aber bereits auf 19 bis 24 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen bis auf 7 Grad.12 bis 14 Sonnenstunden gibt es dann am, ein paar kleine Schönwetterwölkchen, und dazu eine angenehme südöstliche Brise. Das war´s. Ein trockener, rundum gelungener Tag bei maximal 20 bis 25 Grad. In der Nacht kühlt es auf 11 bis 8 Grad ab.Bis Mittwoch bleibt es sonnig bei geringem Risiko für Wärmegewitter. Die Temperaturen steigen auf frühsommerliche 24 bis 28 Grad. Zum Donnerstag ziehen wahrscheinlich verstärkt Schauer und Gewitter durch, denen aber ebenso wahrscheinlich auch bald ein neues Hoch folgt. Dann wird es mit Werten um 19 Grad nur kurz kühler mit der Option auf rasch wieder steigende Werte.