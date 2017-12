Freizeit Mitterteich

28.12.2017

42

0 28.12.201742

Modellbahnen gehören zu Weihnachten. Der Ursprung von Pfarrer Martin Schlenks Begeisterung liegt zwar nicht unterm Christbaum, riesig ist seine Begeisterung für die Modellwelt trotzdem.

Große Modelleisenbahn-Landschaften beginnen meist mit einem ovalen Kreis und einen eher bescheidenen Zug. Dieses "Starterpaket" liegt nicht selten unter einem Christbaum. Der evangelische Pfarrer Martin Schlenk schüttelt bei dieser Darstellung den Kopf: "Nein, so hat meine Leidenschaft nicht begonnen." Im Obergeschoss des Pfarrhauses hat er sich seine Eisenbahn-Welt aufgebaut. Dort erzählt er vom Anfang. "Die Startpackung gab es bei mir nicht."Aufgewachsen ist Schlenk in Würzburg. "Die Eisenbahn hat mich immer fasziniert." Wichtig dafür waren Besuche beim Großvater in dessen Wohnung in einem Bahnbeamtenhaus. "Dort konnte ich die vorbeifahrenden Züge beobachten.", erinnert er sich. Seine Modelleisenbahn hat inzwischen mehrere Umzüge hinter sich. Begonnen habe alles vor gut 30 Jahren. Seitdem brachte es Schlenk auf vier Anlagen. "Immer wieder packt es mich", beschreib er die Ausflüge in die Welt im Maßstab 1:87.Im Pfarrhaus geht es die Treppe hoch und den Gang entlang. Linkerhand tritt man ein in den u-förmigen Kosmos, den er den oberfränkischen Bahnhöfen in Falls und Gefrees nachempfunden hat. Die Bahnhöfe heißen "Flöhatal" und "Neuffen", Letzterer ist ein Kopfbahnhof. Das heißt, dass die Züge nach ihrer Ankunft umgesetzt werden müssen, bevor sie weiterfahren können. Die Bahnhöfe sind 12 Gleismeter voneinander entfernt. An den Ausfahrten stehen Formsignale.Die Anlage füllt den gesamten Raum und ist in drei Regionen aufgeteilt. Dazwischen liegt die Kommandozentrale. Unter der Modellbahnwelt ist ein Schattenbahnhof zu erkennen. Ein Teil der insgesamt 22 Züge wartet dort auf die nächste Reise. "Eine Lieblingslokomotive habe ich nicht", sagt Schlenk und lässt stampfende Dampfloks im Bahnbetriebswerk Wasser und Sand fassen. Reger Bahnsteigbetrieb herrscht am Bahnhof "Flöhatal". "Bitte zurücktreten, Türen schließen selbstständig", klingt es aus dem Lautsprecher. Dank moderner Technik kann Schlenk seine Züge einzeln steuern. Angezeigt werde auch der Vorrat an Diesel oder Kohle, bzw. Wasser und Sand.Manchmal bietet Schlenk Maschinen zum Kauf an, um Platz für neue Fahrzeuge im Bestand zu machen. Von der "dieselbetriebenen" V 100 jedoch möchte er sich nicht mehr trennen, auch "die große Dampflok aus der 50er-Baureihe" bleibt unverkäuflich. "Für jeden Zug schreibe ich eine Karte mit Angaben zur Lok und zu den Wagen. Beim Güterzug zusätzlich mit Angabe des Zielbahnhofes, der Be- und Entladestelle", beschreibt Schlenk seine "Buchführung". Auffällig sind auch die Soundeffekte. "Loks ohne eigenen Klang kommen nicht in Frage." Die Weichen werden teils analog, teils digital gesteuert. Die Anlage ist eine Mischung traditioneller und moderner Technik. Die Lichtversorgung sei sogar komplett analog geschaltet.Neben akribischer Gleisplanung ist Pfarrer Schlenk die Szenerie wichtig. Gut die Hälfte seiner Figuren sind handbemalt, einzelne Pflanzen hat er selbst gestaltet, darunter auch ein Teil der Weinstöcke. Entlang der Bahnstrecken erschuf Schlenk Stadt und Land mit Weinbergen, einer Brauerei, einem Sägewerk, einem Friedhof. "Die Beerdigung leitet ein evangelischen Pfarrer", sagt Schlenk. Details sind ihm wichtig. "Die Hochzeit drüben hält aber sicher ein katholischer Pfarrer, deutet er auf das Kirchlein auf einer Anhöhe in der Modellwelt und lacht dabei. Der Postbote liefert Pakete aus, im Biergarten versorgt eine fesche Bedienung ihre Gäste. Überall ist Leben. Pfarrer Schlenk verwendet beim Aufbau Holzspanten, Fliegengitter, Gipsbinden, Styrodur und viel Farbe. Auch wenn alles steht, gibt es genug zu tun. Regelmäßig greift Schlenk etwa zum Putztuch.Angesiedelt ist die Anlage in der "Epoche III". Modelleisenbahn-Fans wissen, dass diese die Zeit von 1945 bis 1970 umfasst. "In den 1950er-, bzw. 1960er-Jahren gab es noch sehr viele bunt gemischte Güter- und Personenzüge und lebhaften Nebenbahnbetrieb", erklärt der Mitterteicher Pfarrer seine Wahl. Auch die Automodelle stammen aus dieser Zeit. Sein Interesse gilt aber auch der großen Eisenbahn. "Ich möchte ja auch wissen, warum und wieso." Nach dem Wert seiner Anlage gefragt, überlegt er nicht lange: "Sie bekommen dafür einen Kleinwagen", sagt er, während der rote Schienenbus samt Anhänger knatternd in den Bahnhof einfährt.