12.12.2017

Sie kommen bereits zum neunten Mal in Folge nach Mitterteich: Die Akteure des Dresdner Eislauf-Clubs präsentieren am Freitag, 19. Januar, eine weitere Eisrevue in der Eishalle.

Auf dem Programm des versierten Eislauf-Clubs steht in dieser Saison das Märchen "Die Schneekönigin". Wie gewohnt gibt es beim Gastspiel in Mitterteich gleich am Vormittag zwei Vorstellungen, die Schulen und Kindergärten aus der Region vorbehalten sind. Am Nachmittag ist dann die Öffentlichkeit in der Halle willkommen. Beginn der Aufführung ist im 15 Uhr, Einlass ist bereits ab 14 Uhr. Karten zum Preis ab 13 Euro (Erwachsene) und 7,50 Euro (Kinder bis 14 Jahre und Behinderte) sind erhältlich bei der Tourist-Information Mitterteich und den bekannten Internet-Vorverkaufsdiensten, darunter NT-Ticket.Zum Inhalt: Es war einmal ein mächtiger Zauberspiegel, der alles Gute und Schöne hässlich aussehen ließ. Böses jedoch erschien ganz wunderbar. Eines Tages zerbrach der Spiegel und seine Scherben zerstreuten sich im Wind. So kam es, dass der liebe Kai beim Spielen von den Scherben getroffen wurde. Kai wurde kalt und böse und statt mit seiner besten Freundin Gerda spielte er nun lieber mit den anderen Lausbuben aus dem Dorf. Als an einem eisigen Wintertag die prächtige Kutsche der Schneekönigin durch das Dorf fuhr, hing sich Kai sofort mit seinem Schlitten an sie dran, um vor den anderen anzugeben. Da die Schneekönigin aber böse war, entführte sie Kai und nahm ihn mit in ihr Reich. Als Kai nicht wiederkehrte, machte sich Gerda auf, um ihn zu suchen. Kann sie Kai wiederfinden? Welche Abenteuer wird sie auf ihrer Reise zum Reich der Schneekönigin erleben?