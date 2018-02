Kultur Mitterteich

20.02.2018

Hubert Treml, der "König der Oberpfälzer Liedermacher- und Kabarettszene", und Reiner Artmann, der "musikalische Gratwanderer an der Quetschkommode", treffen sich zu einem Stelldichein.

Mit ihren Liedern in Mundart bieten sie eine breite Palette an Musikstilen. Von Folk bis Gstanzl, von Blues bis Zwiefachen. Dass es dabei lustig zugeht, ist bei dem Programm-Titel ("Blöid is glei wos") zu vermuten. Am Freitag, 9. März , um 20 Uhr sind sie im Museumcafé Mitterteich zu erleben. Karten bei NT-Ticket. Bild: Melanie Flemme