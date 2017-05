Kultur Mitterteich

Wolfgang Charanza (Piano), Marshall Kean (Saxofon) und Maximilian Schmid (Gesang) präsentieren am Freitag, 30. Juni, ihr Programm "Pop meets Jazz" im Garten des Mehrgenerationenhauses in Mitterteich. Los geht es um 19 Uhr. Neben vielen Jazzklassikern wie "Take 5", "Misty" und "The Girl from Ipanema" werden Perlen der Popmusik im jazzigen Gewand vorgetragen. So werden Songs von Elvis Presley über Billy Joel bis hin zu den Beatles und anderen Größen der vergangenen Jahrzehnte neu interpretiert und dargeboten.

"Pop meets Jazz" ist nicht nur ein musikalischer Genuss für Jazzliebhaber. Die Vielfältigkeit des Programms soll die ganze Bandbreite guter zeitloser Musik aufzeigen und dem Publikum ein kurzweiliges Programm präsentieren. Bei schlechter Witterung findet das Konzert im Marktcafé statt. Für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt. Karten gibt es ab Donnerstag, 1. Juni, im Vorverkauf zu 8 Euro und - sofern welche übrig bleiben - zu 9,50 Euro an der Abendkasse. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr.