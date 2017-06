Kultur Mitterteich

08.06.2017

Der Sommer kommt - und mit ihm haben auch die Festspiele auf der Luisenburg in Wunsiedel begonnen. Das Familienstück "Heidi" ist bereits angelaufen, bei den anderen angekündigten Stücken ist der Probenbetrieb in vollem Gang. Traditionell kommt auf Einladung des Arbeitskreises Heimatpflege und der Stadt wieder eine Schauspieler-Delegation um Intendant Michael Lerchenberg nach Mitterteich, um das Programm vorzustellen und einige Szenen zu spielen - am Montag, 12. Juni. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Aula der Grundschule.

Erwartet werden an diesem Abend unter anderem die Hauptdarsteller der Stücke "Heidi", "Pfingstorgel", "Cats" und "Der Theatermacher". Auf der aktuellen Teilnehmerliste stehen Florian Burgmayr, Julie Hall, Norbert Heckner, Paul Kaiser, Maria Kempken, Bernhard Meindl, Norbert Neugirg, Veronika von Quast, Hardy Rudolz, Alfred Schedl, Thomas Unger, Michael Vogtmann, David Ziegmaier und Thomas Zigon. Außerdem mit dabei sein wollen die neue Betriebsdirektorin Victoria Fischer, Dramaturg Georg Mellert, "Heidi"-Regisseurin Eva Maria Lerchenberg-Thöny und "Theatermacher"-Regisseur Dr. Carl Philip von Maldeghem.Intendant Michael Lerchenberg wird zum letzten Mal in diesem Amt in Mitterteich vertreten sein. Er spielt die Hauptrolle in "Der Theatermacher" - und so mancher in Wunsiedel hat sich schon gefragt, ob er in dieser Rolle wohl mit dem dortigen Stadtrat abrechnen wird. Das Stück handelt von einem Schauspieler auf der Durchreise, der in einem kleinen Dorf sein Stück "Das Rad der Geschichte" auf die Bühne bringen will. Bei den Proben mit seinen Kindern und der Ehefrau entpuppt sich der Schauspieler aber als regelrechter Tyrann und die Aufführung geht letztendlich schief. "Die Besucher erwartet ein spannender und informativer Abend", versprechen die Organisatoren vom Arbeitskreis Heimatpflege in Bezug auf die verschiedenen Szenen, die die Schauspieler in der Schulaula zeigen werden. Wie in den Vorjahren ist auch heuer der Eintritt frei, Spenden zur Deckung der Kosten werden aber gerne entgegen genommen.