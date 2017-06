Schätze auf Dachböden

Kultur Mitterteich

Immer wieder freuen sich das Team des Mitterteicher Museums und der Arbeitskreis Heimatpflege über besondere Objekte, die in Haushalten zum Vorschein kommen. Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass auf Dachböden noch viele unentdeckte Schätze schlummern.

Das Museumsteam und der Arbeitskreis sind stets bemüht, das Museum so attraktiv wie möglich zu machen. Daher werden regelmäßig für bestimmte Zeit Objekte aus dem umfangreichen Depot in den Ausstellungsräumen präsentiert. Unter anderem aus Platzgründen ist es nicht möglich, alle diese Exponate dauerhaft zu zeigen. Eines dieser Objekte ist eine Puppenküche, die jahrzehntelang auf dem Dachboden der früheren Familie Kutzer am Unteren Markt lag. Die Tochter des Hauses hatte als Kind damit gespielt. Weil das Haus verkauft wurde und ausgeräumt werden musste, hat die Besitzerin, Marianne Joswiak, geborene Kutzer, die Küche und noch andere "Kleinigkeiten" dem Museum geschenkt. Die Familie Kutzer (Hausname Zimerol) hatte einst eine renommierte Spenglerei-Werkstatt am Unteren Markt. Bevor in den Laden eine Bäckerei einzog, waren hochwertige Haushalts- und Geschenkartikel verkauft worden.Das Museumsteam und der AK Heimatpflege bitten die Bürger, sich zu melden, wenn sie auf Objekte stoßen, die zum Ausstellen geeignet erscheinen. So könne verhindert werden, dass mögliche Raritäten unwiederbringlich entsorgt werden.