Kultur Mitterteich

12.07.2017

1

0 12.07.2017

Im Landkreis Tirschenreuth soll eine Fachkraft angestellt werden, die übergreifend für alle hiesigen Museen unterstützend tätig ist - so lautet das gemeinsame Ziel zahlreicher Kommunen. Im Vorfeld zu dieser Planung sind bereits übereinstimmende Beschlüsse gefasst worden, vor allem hinsichtlich der Finanzierung. So sind alle der Ikom Stiftland angehörenden Gemeinden und Städte bereit, sich finanziell zu beteiligen.

Ikom-Geschäftsführer Wolfgang Kaiser machte bei einer Zusammenkunft im Mitterteicher Museumscafé deutlich, dass man einen Antrag auf Bezuschussung durch den Freistaat formulieren müsse. Eine grundsätzliche Beteiligung sei von dieser Seite schon in Aussicht gestellt worden. Nun komme es auf die präzise Formulierung des Antrags an.Dr. Winfried Helm, ein gebürtiger Waldsassener, der unter anderem freiberuflich als Gestalter für Ausstellungen und Museen tätig ist, hatte im Vorfeld alle Museen im Landkreis Tirschenreuther erkundet und eine Auswertung erstellt. Er betonte, dass der Tourismus ein bedeutender Wirtschaftsfaktor sei und auch im Landkreis Tirschenreuth immer wichtiger werde. Gerade im ländlichen Raum seien die Museen ein entscheidender Bestandteil des Kultur- und Bildungsangebotes. Dr. Helm habe weiter festgestellt, dass besonders im Landkreis Tirschenreuth viele ehrenamtliche Mitarbeiter in den Museen tätig seien. Er erinnerte in diesem Zusammenhang an den Landkreis Cham, wo es bereits eine ortsübergreifende Fachkraft gebe.In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass diese Museumskraft nicht in einzelnen Museen tätig sein solle, sondern übergreifend arbeiten müsse. Weiter ging es um Fragen, wie man mehr Besucher in die Einrichtungen bekommt, wie man die Jugend erreichen kann, welche Art von Marketing notwendig ist und wie man mit den elektronischen Medien umgehen sollte.Eine wichtige Frage war auch, wie sich der Landkreis selbst an der Finanzierung beteiligt. Hier habe der Landrat schon im Vorfeld wenig Bereitschaft signalisiert, wie es hieß. Die Gemeindevertreter machten deutlich, dass die Museen allgemein für jedermann zugänglich seien und es daher auch Aufgabe des Landkreises sei, hier finanziell tätig zu werden. Walter Brucker als Vertreter des Landrats erklärte, dass erst konkrete Zahlen vorgelegt werden müssten, bevor der Kreisausschuss über eine Beteiligung entscheiden könne.Angeregt wurde noch in der Diskussion, das Projekt eventuell grenzübergreifend in Kooperation mit Eger/Cheb zu planen. Gleichzeitig sollte man überlegen, wie das Projekt in Zukunft weitergeführt wird, wenn die Förderung ausläuft. Dr. Winfried Hecht erklärte, dass es Ziel sein müsse, die Museumslandschaft gemeinsam nach außen darzustellen.