Politik Mitterteich

30.12.2017

30.12.2017

Was wird 2018 wohl über Mitterteich und Umgebung im Onetz und in der Zeitung stehen? Natürlich jede Menge Informatives, Spannendes und Überraschendes, daran besteht kein Zweifel. Aber leider dürften sich auch wieder unvermeidliche Termine anhäufen, bei denen es zu altbekannten Ritualen kommt, die Berichterstatter, Redakteure und letztlich auch die Leserschaft zum Gähnen bringen oder einfach nur nerven. Warum also nicht mal raus aus dem alten Trott und Mut zur Veränderung zeigen?

Mehr Zurückhaltung könnten etwa gewisse Funktionäre und Lokalpolitiker üben. Man muss an einem Ehrenabend, an dem einzig und allein verdiente Persönlichkeiten oder langjährige Jubilare im Mittelpunkt stehen sollten, nicht auf allen Fotos posieren. Eine Kommune muss bei öffentlichkeitswirksamen Terminen auch nicht von mehreren Bürgermeistern vertreten werden. Weniger ist manchmal mehr.Im Konnersreuther Marktrat wäre auf verschiedenen Seiten des Tisches eine dauerhafte emotionale und verbale Abrüstung empfehlenswert. Einige der Bürgervertreter sollten auch mal überlegen, ob ein Kurs, der häufig an den einer Fundamental-Opposition erinnert, wirklich noch im Sinne des Gemeindewohls ist. Im Mitterteicher Stadtrat würde es hingegen überhaupt nicht schaden, wenn die Opposition wieder deutlicher in Erscheinung träte.So richtig wohltuend wären auch etwas andere Abläufe bei Besuchen von Abgeordneten, Staatssekretären und Ministern, die 2018 wegen der Landtagswahl wohl wieder verstärkt in die Region strömen werden. Dicht umschwärmt von einer großen Schar an Lokalpolitikern ziehen die hohen Gäste meist im Schnelldurchlauf durch Einrichtungen oder Großbetriebe, die ohnehin ständig in der Öffentlichkeit stehen. Warum nicht mal einem Fünf-Mann-Schreinerbetrieb oder einer Bäckerei ohne Filialnetz einen Besuch abstatten? Zu erfahren gäbe es dort genug - und eine Kamera wäre ja auch dabei.Die Liste ließe sich noch länger fortsetzen, aber das würde den Rahmen sprengen. Ein wenig Bewegung bei den genannten Punkten würde für den Anfang schon reichen. Wer wann wie viel Mut zur Veränderung hat, wird sich zeigen. An dieser Stelle - und nicht nur hier - passt ein Sprichwort, das aus Schweden stammen soll: "Wir sollten das Beste hoffen, auf das Schlimmste gefasst sein und es nehmen, wie es kommt."