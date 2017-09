Politik Mitterteich

19.09.2017

Zahllose Warnbaken "schmücken" das Mitterteicher Stadtbild. Sie stehen aber nicht nur dort, wo aktiver Baustellenbetrieb herrscht, sondern markieren auch viele Bereiche, in denen noch Rest- und Nacharbeiten fällig sind. Die Nebenwirkungen des Breitband-Ausbaus sorgen vielfach für Verärgerung.

Eingeschränkte Sicht

Enormer Aufwand

Fünf Wochen ohne Festnetzanschluss Fünf Wochen lang müsse eine 82-jährige Frau schon ohne Festnetzanschluss auskommen, berichtete SPD-Sprecher Johann Brandl in der jüngsten Sitzung des Mitterteicher Stadtrats. Er habe sich der Sache angenommen und den Kontakt zur Deutschen Telekom gesucht. "Bei der Beschwerdestelle wurde mir zuerst gesagt, dass das mit einem Blitzeinschlag zusammenhänge", so Brandl. Später hieß es, dass eine Genehmigung der Stadt zum Aufgraben fehle." Also habe er angekündigt, das Thema im Stadtrat vorzubringen. Für Verärgerung bei Brandl habe dann die Antwort des Hotline-Mitarbeiters gesorgt: "Meinen Sie, dass so etwas den Stadtrat interessiert?"



Bürgermeister Roland Grillmeier versprach Aufklärung und bat Brandl, sich an Mitarbeiter in der Verwaltung zu wenden, die öfters mit der Telekom in Kontakt stehen. Vonseiten des Bauamtes hieß es gleich am Morgen nach der Sitzung, dass kein Antrag der Telekom vorliege und deshalb auch keine Schuld bei der Stadt liege. Daraufhin folgte eine Anfrage der Oberpfalz-Medien an die Pressestelle der Telekom mit einer Bitte um Stellungnahme.



Noch vor dem Eintreffen einer Antwort hat sich Johann Brandl bei der Redaktion gemeldet und berichtete, dass ein Techniker der Telekom den Anschluss nun wieder instand gesetzt hat. Ein Zusammenhang mit der Presseanfrage bestand offenbar nicht - nach Aussage des Technikers sei der Auftrag zwei Tage vor der Versendung der E-Mail eingegangen.



Letztlich traf auch die angeforderte Stellungnahme der Telekom bei der Redaktion ein. Sprecher Stephan Althoff teilte mit, dass der Anschluss wieder provisorisch funktionstüchtig sei. Vor dem Haus müsse noch eine Grube geöffnet werden, um einen Mauerdurchbruch herzustellen, so dass ein Bleikabel und der sogenannte Endverzweiger ausgewechselt werden können. Wegen einer Kulanzregelung stünden die Servicekollegen mit der Kundin in Kontakt.



Warum es bis zur Reparatur so lange gedauert hat, ging nicht aus der Antwort hervor. Kein Wort gab es auch zu den von Johann Brandl geschilderten Aussagen des Beschwerdestellen-Mitarbeiters. Und so folgte eine erneute Bitte der Oberpfalz- Medien um eine Stellungnahme. Telekom-Sprecher Stephan Althoff erklärte daraufhin, dass es sich um eine komplexe Störung gehandelt habe. "Bedingt durch die zahlreichen Unwetter in den vergangenen Wochen haben wir derzeit leider in manchen Bereichen von Deutschland ein erhöhtes Störungsaufkommen, was sich natürlich auch auf die Personalkapazitäten im Service auswirkt", so Althoff. "Dennoch hätte es nicht so lange dauern dürfen, dafür können wir uns nur entschuldigen."



Zum Thema Beschwerdestelle erklärte Stephan Althoff, dass "kein Kontakt dokumentiert" sei. Sollten die Äußerungen aber tatsächlich so gefallen sei, wie zitiert, würden diese eine arbeitsrechtliche Prüfung bzw. arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. (lnz)

Eine Nachfrage von SPD-Sprecher Johann Brandl wegen eines wochenlang nicht funktionierenden Telefonanschlusses (siehe Kasten) brachte in der jüngsten Stadtratssitzung eine Diskussion über die zahlreichen Baustellen ins Rollen. Bürgermeister Roland Grillmeier informierte, dass die Deutsche Telekom derzeit die weitere Aufrüstung des Breitbandnetzes im Stadtgebiet vorantreibt. Weil dieses Projekt eigenwirtschaftlich erfolgt, sei die Kommune daran nicht direkt beteiligt. "Aber wir bekommen immer wieder Beschwerden von Bürgern."So beklagten sich etwa Grundstückseigentümer darüber, dass Arbeiten im Umfeld ihrer Anwesen unsachgemäß oder nicht vollständig ausgeführt worden seien. Ein Mitarbeiter der Verwaltung ist laut Grillmeier ständig unterwegs, um Meldungen nachzugehen, die bemängelten Bereiche in Augenschein zu nehmen, den Kontakt zur jeweiligen Baufirma zu suchen und Nacharbeiten zu veranlassen. "Der ist damit täglich einen halben Tag lang beschäftigt", so Grillmeier."Ich bin auch alles andere als zufrieden", bemerkte CSU-Sprecher Josef Schwägerl und berichtete, dass im Zuge der Breitband-Ausbauarbeiten vor seinem Haus ein Kabel gekappt worden sei und ein Graben entlang einer Straße seit dem Frühjahr offen stehe. "Da wurde kein Humus aufgefüllt, es wächst das Unkraut. Eine Firma schiebt es auf die andere. Ich bin gespannt, ob das noch irgendwann gemacht wird."Johann Brandl kritisierte die große Anzahl an Baustellen, von denen viele brach lägen. "Da wurde häufig was angefangen, aber nicht fertig gestellt." Weiter bemängelte Brandl, dass durch manche Baustellen schon seit längerem die Sicht von Verkehrsteilnehmern eingeschränkt werde. Bürgermeister Grillmeier stellte klar, dass die Bauunternehmen verpflichtet seien, Mängel zu beseitigen und ausstehende Arbeiten zu Ende zu bringen. Dies werde auch geschehen. "Aber die kommen mit dem Nachbessern nicht nach."Auf eine Anfrage der Oberpfalz-Medien zu den geschilderten Vorgängen schreibt Telekom-Pressesprecher Dr. Markus Jodl: "Wir haben derzeit drei Ausbauvorhaben für schnelles Internet in Mitterteich. Zwei sind Ausbauvorhaben, die die Kommune selbst angeschoben hat, ein Ausbauvorhaben finanzieren wir komplett selber. Die jetzt durchgeführten Arbeiten sind für Mitterteich so wichtig, wie die Versorgung mit Strom, Wasser, Gas. Wenn Mitterteich keine ordentliche Anbindung an die weltweiten digitalen Datenautobahnen erhält, dann wird Mitterteich langfristig als Wohn- und Arbeitsort an Attraktivität verlieren. Das will niemand. Damit das nicht passiert, sind jetzt Baustellen notwendig. Die Baustellen können als temporär störend empfunden werden, sie dienen aber dem Allgemeinwohl, weil durch die Baustellen Mitterteich schnelle Internetanschlüsse erhält."Weiter teilt Dr. Jodl in seiner E-Mail mit: "Uns liegen derzeit keine Beschwerden der Kommune vor. Der Kommune sind die Ansprechpartner in unserem Haus bekannt. Die Zusammenarbeit wurde bisher von beiden Seiten als gut bezeichnet. Fragen und Unklarheiten können deshalb kurzfristig geklärt werden."Konfrontiert mit diesen Aussagen legt Bürgermeister Roland Grillmeier noch etwas nach. Problematisch sei, dass viele verschiedene Firmen zum Einsatz kämen, die zum Teil recht unterschiedliche Vorgehensweisen hätten. Und bei jedem Mangel den Kontakt mit der jeweiligen Firma zu suchen, verursache für die Stadt eben einen enormen Aufwand. Natürlich werde versucht, Probleme immer auf dem direkten Weg zu lösen. "Wir können ja nicht jeden Tag einen Brief an die Telekom schreiben."Thomas Grillmeier, Leiter des Mitterteicher Bauamts, macht auf Nachfrage der Oberpfalz-Medien deutlich, dass der Austausch mit den Firmen schon funktioniere, aber eben viel Zeit koste. "Wir machen ständig Druck!", versichert Grillmeier und zeigt sich optimistisch, dass sich die Baustellen im Lauf der kommenden drei Wochen auflösen.