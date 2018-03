Fraktionen wälzen Zahlen

Politik Mitterteich

15.03.2018

(sp) Die Eckdaten des Kreishaushalts diskutierten die Fraktionen von CSU und der Liste Zukunft Tirschenreuth gemeinsam mit Kämmerer Klaus Pöllmann im Brauereigasthof Helgert. Pöllmann erläuterte die verschiedenen wichtigen Positionen, die Mehreinnahmen und Mehrausgaben die der Haushalt im Jahr 2018 aufweist. Der Haushalt wird dann in der Kreistagssitzung am Donnerstag 27. April beschlossen. In verschiedenen Sitzungen im Wirtschaftsausschuss und Schulausschuss sowie im Abfall-, VHS- und Jugendhilfeausschuss wurden bzw. werden die unterschiedlichen Themenbereiche öffentlich behandelt.

Ein weiterer Punkt war die Sanierung der Realschule Kemnath die in nicht allzu ferner Zukunft ansteht. Auf Anregung der CSU wurde eine Studie zur Generalsanierung vergeben und erstellt. Im Schulausschuss besichtigten die Kreisräte die Schule. Architekt Johannes Fischer vom gleichnamigen Architekturbüro aus Marktredwitz erläutere im Schulausschuss, dass es an einer Generalsanierung der Schule wohl kein Weg vorbeigehe. Nun gelte es abzuwarten, wie das Raumprogramm der Regierung ausfällt. Danach werde sich die CSU noch intensiver mit dem Thema Realschule Kemnath beschäftigen und eine zukunftsorientierte Entscheidung zum Wohle der Schule treffen, so CSU-Fraktionschef Toni Dutz. Weitere Themen waren die Landtags- und Bezirkstagswahlen sowie das Kommunalwahlrecht.