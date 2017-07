Sport Mitterteich

750 Meter

Bambini weiblich: 1. Gloria Krahl (Lauftreff Neuburg vorm Wald) 2:59 Minuten, 2. Anja Haubner (TSV Friedenfels) 3:02. Bambini männlich: 1. Max Albert (TV Vohenstrauß) 3:03, 2. Fabio Prause (SV Plößberg) 3:051800 MeterKinder M8: 1. Max Ziegler (SV Plößberg) 8:20, 2. Toni Lang (SV Plößberg) 8:29. M9: 1. Leo Trott (SV Plößberg) 7:35, 2. Paul Leistner (DJK Weiden) 7:35, M10: 1. Jonas Hecht (Concordia Windischeschenbach) 6:59, 2. Leopold Bausch (TV Vohenstrauß) 7:10, M11: 1. Max Zimmermann (Lauftreff Neunburg vorm Wald) 6:56, 2. Gustav Bäumler (DJK Weiden) 7:09. W8: 1. Eva Kasseckert (TSV Friedenfels) 8:24, 2. Sophie Paukner (TSV Friedenfels) 8:25, W9: 1. Lena Zimmermann (Lauftreff Neunburg vorm Wald) 8:00, 2. Anna Müllner (TV Bechtsrieth) 8:22. W10: 1. Luna Rother (TV Bechtsrieth) 7:14; 2. Charlotte Wiglenda (TV Bechtsrieth) 7:36. W11: 1. Rosina Ritzka (TV Vohenstrauß) 7:16, 2. Melissa Kuhlendahl (LLC Marathon Regensburg) 7:34Jugend M12: 1. Tim Kiener (SV Plößberg) 7:23, 2. Maximilian Bischof (TSV Friedenfels) 7:35, 3. Marc Schneeberger (Lauftreff Neunburg vorm Wald) 7:49. M13: . 1. Lars van Brakel (SV Amberg) 7:27, 2. Felix Breitner (TSV Friedenfels) 9:25, 3. Jonas Kasseckert (TSV Friedenfels) 9:25. M14: 1. Vincent Müller (LLC Marathon Regensburg) 6:46, 2. Marco Schön (TSV Pleystein) 7:43, 3. Michael Preisinger (SV Plößberg) 8:23. M15: 1. Sebastian Beierl (DJK Weiden) 6:44, 2. Tom Gallagher (CB East) 7:19, 3. Luca Enslein (TSV Pleystein) 7:26. W12: 1. Magdalena Müller (SV Plößberg) 7:31, 2. Sandra Schraml (TSV Friedenfels) 7:48, 3. Maja Vaupel (LLC Marathon Regensburg) 8:21. W13: 1. Lucy Pekarek (DJK Weiden) 7:04, 2. Anna Braun (DJK Weiden) 7:28, 3. Elena Schwanitz (TSV Flossenbürg) 7:46. W14: 1. Andrea Pekarek (DJK Weiden) 6:55, 2. Hanna Haubner (SV Plößberg) 7:14, 3. Sarah Narr (SV Plößberg) 15:11. W15. 1. Lina Vogelsang (LLC Marathon Regensburg) 7:53, 2. Klara Vogelsang (LLC Marathon Regensburg) 7:53, 3. Anna Schieder (TB Bechtsrieth) 8:05.3600 MeterJugend U18 männlich: 1. Felix Wagner LLC Marathon Regensburg) 13:29, 2. Leon Puchinger (LLC Marathon Regensburg) 14:04, 3. Tizian Wolf (LLC Marathon Regensburg) 14:17. U20 männlich: 1. Lukas Trisl (DJK Weiden) 14:15, 2. Niclas Heinze (LLC Marathon Regensburg) 16:41, 3. Lukas Dobner (TSV Pleystein) 20:08. U18 weiblich: 1. Christina Schopper (TV Vohenstrauß) 15:18, 2. Antonia Fehlner (LLC Marathon Regensburg) 17:56, 3. Anna Bein (LLC Marathon Regensburg) 18:00. U20 weiblich: 1. Pia Puchinger (LLC Marathon Regensburg) 20;19, 2. Lena Haubner (SV Plößberg) 22:38, 3. Michaela Hecht (SV Plößberg) 23:07. Frauen: 1. Johanna Zintl (TuS Mitterteich) 16:53, 2. Magdalena Kellner (DJK Gleiritsch) 17:01, 3. Isabella Klein (LLC Marathon Regensburg) 19:20. W30: 1. Heike Moller (vereinslos) 16:36, 2. Bianca Biesler-Muckenschnabel (WSV Nabburg) 17:24, 3. Sandra Schmid (SV Plößberg) 17:43. W35: 1. Doris Mark (TSV Friedenfels) 17:09, 2. Brigitte Klinger (TSV Detag Wernberg) 17:18, 3. Petra Bischof (TSV Friedenfels) 19:54. W40: 1. Michaela Schönberger-Rother (TV Bechtsrieth) 17:38, 2. Dr. Ursula Zimmermann (Lauftreff Neunburg vorm Wald) 17:50, 3. Susi Kroneder-Stoffl (LLC Marathon Regensburg) 18:04. W45: 1. Christina Schiffmann (TuS Mitterteich) 16:40, 2. Sabine Bäumler (DJK Weiden) 17:17, 3. Andrea Gollwitzer (SV Plößberg) 17:54. W50: 1. Ruth Gerl (SV Plößberg) 19:34, 2. Rita Meier Dobner (TSV Pleystein) 20:30, 3. Ursula Kaiser (LLC Marathon Regensburg) 21:01. W55: 1. Gerlinde Glamsch (LLC Marathon Regensburg) 18:25, 2. Anna Dierl (TB Weiden) 19:26, 3. Gabriele Norgauer (TSV Detag Wernberg) 21:40. W60: 1. Sabine Wirth (Lauftreff Schwarzenfeld) 21:02. M60: 1. Josef Völkl (TSV Pleystein) 16:13, 2. Manfred Biesler (WSV Nabburg) 18:44, 3. Anton Geiler (LLC Marathon Regensburg) 19:18. M65: 1. Ludwig Hecht (TSV Pechbrunn) 18:30, 2. Alois Kiendl (TSV Detag Wernberg) 22:01. M70: 1. Jürgen Gmeiner (SPD Bayreuth) 18:01, 2. Dieter Schuster (SpVgg SV Weiden) 18:28, 3. Hermann Lang (TSV Detag Wernberg) 19:30. M75: 1. Hans Martin Schirmer (TSV Detag Wernberg) 39:50. Männer-Hobby: 1. Gerhard Schuller (SV Schönhaid) 16:49. Frauen-Hobby: 1. Nicole Bartl (ohne Verein) 27:25,.7200 MeterMänner: 1. Swen Arnold (DJK Weiden) 25:50, 2. Kevin Stich (DJK Weiden) 25:53, 3. Stefan Höcht (TSV Friedenfels) 27:52. M30: 1. Alexander Heilmann (Marathon Regensburg) 31:31, 2. Patrick Plaß 34:34, 3. Dominik Kiener (DJK Gleiritsch) 36:04. M35: 1. Andreas Hecht (DJK Weiden) 24:52, 2. Stefan Gmeiner (DJK Weiden) 26:29, 3. Matthias Harbauer (DJK Ursensollen) 29:48. M40: 1. Dominik Römer (SV Plößberg) 30:56, 2. Jürgen Faltermeier (Marathon Regensburg) 37:59, 3. Thomas Enslein (TSV Pleystein) 40:51. M45: 1. Dieter Schneider (SV Amberg) 25:44, 2. Michael Lang (DJK Weiden) 26:21, 3. Gerhard Bauer (DJK Falkenberg) 30:21. M50: 1. Thomas Sturm (DJK Weiden) 29:12, 2. Klaus Kastner (TV Thierstein) 30:37, 3. Wolfgang Stoffl (Marathon Regensburg) 31:45. M55: 1. Jürgen Steiner (DJK Weiden) 26:52, 2. Rudolf Schenk (DJK Weiden) 29:31, 3. Georg Koller (TB Weiden) 29:43.

Zum Abschluss waren sie alle noch einmal auf den Beinen und machten richtig Tempo. Der Mitterteicher Volkslauf wartet am Samstag mit einer Rekordteilnehmerzahl auf.

Hecht wieder vorne

Veranstalter TuS Mitterteich und Präsident Anton Bauernfeind trauten ihren Augen kaum, 282 Läuferinnen und Läufer kamen am Samstagnachmittag und begaben sich auf den Rundkurs rund um das TuS-Sportgelände. So viele Teilnehmer wie nie zuvor nahmen am Mitterteicher Volkslauf teil.Laufen ist wieder in, hieß es allerorten rund um das TuS-Gelände. Der Mitterteicher Volkslauf zählte als neunte und letzte Laufveranstaltung zur Gesamtwertung im diesjährigen Oberpfälzer Volkslauf. Zur Siegerehrung war auch Bürgermeister Roland Grillmeier gekommen.Bestes Sommerwetter empfing die Läuferinnen und Läufer. 27 Grad Celsius und eine bestens präparierte Laufstrecke erwartete die Teilnehmer. Stadionsprecher Thomas Schiffmann hielt die Athleten und Zuschauer stets über den aktuellen Stand auf dem Laufenden.Tagesbester bei den Herren war wieder einmal der gebürtige Pechbrunner und für die DJK Weiden startende Andreas Hecht, der für 7200 Meter 24:52 Minuten brauchte. Ihm am nächsten kamen Dieter Schneider (SV Amberg) und Swen Arnold (DJK Weiden).Bei den Frauen lief die Jugendliche Christina Schopper (TV Vohenstrauß) über 3600 Meter in 15:18 Minuten Tagesbestzeit. Ihr am nächsten kamen Heike Moller (ohne Verein) und Lokalmatadorin Christina Schiffmann (TuS Mitterteich).