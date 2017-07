Sport Mitterteich

24.07.2017

26

0 24.07.201726

Über zunehmende Teilnehmerzahlen freute sich OVL-Cup-Chef Anton Bauernfeind beim Finale, das am Samstag beim TuS Mitterteich ausgetragen wurde. Bei keiner der neun Veranstaltungen wurden weniger als 240 Teilnehmer gezählt, so dass heuer mehr als 2200 Läuferinnen und Läufer am Start waren. Besonders die Jugend scheint den Laufsport wiederentdeckt zu haben. Mit Abstand stellten LLC Marathon Regensburg mit 55 Teilnehmern und der SV Plößberg mit 49 Teilnehmer das Gros der Läufer.

Die GesamtergebnisseM8: 1. Max Ziegler 193 Punkte, 2. Felix Ziegler 116, 3. Jonas Schedl 115 (alle SV Plößberg). M9. 1. Fabian Huber 179, 2. Leo Trott 162 (beide SV Plößberg), 3. Konstantin Beer (TSV Friedenfels) 132. M10: 1. Luis van Brakel (SV Amberg) 188, 2. Leopold Bausch (TV Vohenstrauß) 112, 3. Louis Baierl (DJK Weiden) 110. M11: 1. Jakob Breitner (TSV Friedenfels) 169, 2. Timo Stobitzer (SV Plößberg) 152, 3. Max Zimmermann (Lauftreff Neuburg vorm Wald) 132. M12: 1. Tim Kiener (SV Plößberg) 188, 2. Maximilian Bischof (TSV Friedenfels) 165, 3. Julian Riedl (SV Plößberg) 84. M13: 1. Lars van Brakel (SV Amberg) 168, 2. Felix Breitner 147, 3. Jonas Kasseckert 135 (beide TSV Friedenfels). M14: 1. Vincent Müller (LLC Marathon Regensburg) 170, 2. Marco Schön (TSV Pleystein) 116, 3. Michael Preisinger (SV Plößberg) 109. M15: 1. Luca Enslein (TSV Pleystein) 138. U18 männlich: 1. Felix Wagner 174, 2. Leon Puchinger 142, 3. Ferdinand Tribula 114 (alle LLC Marathon Regensburg). U20 männlich: 1. Lukas Trisl (DJK Weiden) 200, 2. Niclas Heinze (LLC Marathon Regensburg) 118, 3. Lukas Dobner (TSV Pleystein) 88. Männer: 1. Swen Arnold (DJK Weiden) 113, 2. Philip Lampe (LLC Marathon Regensburg) 103, 3. Joachim Kiener (DJK Gleiritsch) 100. M30: 1. Alexander Heilmann (LLC Marathon Regensburg) 140, 2. Dominik Diener (DJK Gleiritsch) 113. M35: 1. Stefan Gmeiner (DJK Weiden) 156, 2. Peter Schaumberger (TSV Friedenfels) 146, 3. Marco Neubauer (SV Schönkirch) 124. M40: 1. Dominik Römer (SV Plößberg) 157, 2. Michael Paukner (TSV Friedenfels) 90, 3. Jürgen Faltermeier (LLC Marathon Regensburg) 87. M45: 1. Michael Lang (DJK Weiden) 145, 2. Gerhard Bauer (DJK Falkenberg) 141, 3. Thomas Braun (DJK Weiden) 130. M50: 1. Thomas Sturm (DJK Weiden) 190, 2. Lothar Müller (SV Plößberg) 140, 3. Hermann Sax (TV Vohenstrauß) 128. M55: 1. Rudolf Schenk (DJK Weiden) 190, 2. Georg Koller 154, 3. Robert Walch (beide TB Weiden) 134. M60: 1. Josef Völkl (TSV Pleystein) 170, 2. Manfred Lindhof (Skiclub Schwandorf) 143, 3. Kurt Haindl (LLC Marathon Regensburg) 102. M65: 1. Josef Spachtholz (DJK Gleiritsch) 165, 2. Alois Kiendl (Detag Wernberg) 141. M70: 1. Dieter Schuster (SpVgg SV Weiden) 195, 2. Hermann Lang (Detag Wernberg) 141, 3. Gerhard Lampe (LLC Marathon Regensburg) 136. M75: 1. Hans-Martin Schirmer (Detag Wernberg) 125.W8: 1. Eva Kasseckert 185, 2. Sophie Paukner (beide TSV Friedenfels) 152, 3. Gloria Krahl (Lauftreff Neunburg vorm Wald) 129. W9: 1. Lena Zimmermann (Lauftreff Neunburg vor Wald) 190, 2. Anna Müllner (TV Bechtsrieth) 170, 3. Leni Geiger (SV Plößberg) 112. W10: 1. Luna Rother 200, 2. Charlotte Wiglenda (beide TV Bechtsrieth) 160, 3. Marie Brunner (TV Vohenstrauß) 142. W11: 1. Rosina Ritzka (TV Vohenstrauß) 200, 2. Melissa Kuhlendahl (LLC Marathon Regensburg) 165, 3. Leonie Panitzek (TuS Mitterteich) 136. W12: 1. Magdalena Müller (SV Plößberg) 183, 2. Lea Argauer (TV Bechtsrieth) 143, 3. Maja Vaupel (LLC Marathon Regensburg) 125. W13: 1. Lucy Pekarek 200, 2. Anna Braun (beide DJK Weiden) 165, 3. Antonia Puff (TSV Pleystein) 114. W14: 1. Andrea Pekarek (DJK Weiden) 185, 2, Hanna Haubner 170, 3. Sarah Narr (beide SV Plößberg) 134. W15 : 1. Klara Vogelsang 171, 2. Lina Vogelsang (beide LLC Marathon Regensburg) 168, 3. Anna Schieder (TV Bechtsrieth) 139. U18 weiblich: 1. Antonia Fehlner (LLC Marathon Regensburg) 166, 2. Christina Schopper (TV Vohenstrauß) 150, 3. Marie Kortus (LLC Marathon Regensburg) 124. U20 weiblich: 1. Pia Puchinger 148, 2. Lena Wiedemann 140, 3. Franziska Freidl 122 (alle LLC Marathon Regensburg). Frauen: 1. Johanna Zintl (TuS Mitterteich) 162, 2. Lea Schwarzensteiner (LLC Marathon Regensburg) 129, 3. Magdalena Kellner (DJK Gleiritsch (126). W30: 1. Sandra Schmid (SV Plößberg) 150, 2. Bianca Biesler-Muckenschnabel (WSV Nabburg) 145, 3. Kathrin Ziegler (SV Plößberg) 99. W35: 1. Doris Mark 175, 2. Petra Bischof (beide TSV Friedenfels) 153, 3. Brigitte Klinger (Detag Wernberg) 145. W40: 1. Michaela Schönberger-Rother (TV Bechtsrieth) 200, 2. Barbara Mark (Concordia Windischeschenbach) 120, 3. Dr. Ursula Zimmermann (Lauftreff Neunburg vorm Wald) 118. W45: 1. Christina Schiffmann (TuS Mitterteich) 200, 2. Andrea Gollwitzer (SV Plößberg) 155, 3. Tina Bauer (DJK Falkenberg) 120. W50: 1. Rita Meier-Dobner (TSV Pleystein) 167, 2. Ruth Gerl (SV Plößberg) 150, 3. Stephanie Sturm (DJK Weiden) 101. W55: 1. Anna Dierl (TB Weiden) 148, 2. Gabriele Norgauer (Detag Wernberg) 134, 3. Gerlinde Glamsch (LLC Marathon Regensburg) 133. W60: 1. Sabine Wirth (Lauftreff Schwarzenfeld) 165